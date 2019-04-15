Россия может выплатить долг Совету ЕвропыРоссийская газета 02:25

На очередной сессии в апреле этого года ПАСЕ большинством голосов одобрила резолюцию, в которой содержится призыв к российской стороне сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Общество Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта» Организаторы «Тотального диктанта» рассказали о самых забавных и распространенных ошибках тех, кто пришел в этом году проверить свою грамотность.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей Алла Пугачева отмечает свой 70-летний юбилей, а также принимает поздравления от своих коллег и членов семьи.

Происшествия Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160 Бывшего гендиректора производителя агрегатов для стратегических бомбардировщиков НПП «Темп» Андрея Трубкина задержали по подозрению в хищении около 200 миллионов рублей.

Транспорт На Крымском мосту приступили к укладке рельсов со стороны Керчи Стартовали работы по укладке рельсов на ж/д части мостового перехода Крымского моста со стороны Керчи, передает инфоцентр «Крымский мост».

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Пензенской области В результате аварии погибли пять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по региону.

Происшествия Сотрудника полиции задержали во время лекции по борьбе с коррупцией В Хабаровском крае задержали начальника отделения ГИБДД по Вяземскому району прямо на лекции о борьбе с коррупцией, сообщили в СК по региону.

Общество Правительство отказалось от идеи видеофиксации техосмотра Глава комитета отметил, что соответствующие изменения предусмотрены в поправках, поступивших из правительства ко второму чтению законопроекта.

Здоровье В Бурятии мужчина прожил 27 лет с болтами вместо зубов В Бурятии хирурги Республиканской клинической больницы имени Семашко (РКБ) провели операцию по удалению "самопальных болтов", которые на протяжении 27 лет заменяли местному жителю зубные имплантаты.

Экономика Оператор «Северного потока-2» рассмотрит датский маршрут газопровода Проектная компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG подала на рассмотрение в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) заявку на третий вариант маршрута газопровода, который предполагает прокладку труб в Балтийском море в датской исключительной экономической зоне (ИЭЗ) к югу от острова Борнхольм.

Армия и оружие В МИДе заявили о полном прекращении сотрудничества России и НАТО Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО не знает, как выйти из тупика во взаимоотношениях с Россией.

Происшествия Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП Каршеринговый Mercedes, за рулем которого, предположительно, был Егор Ляченков, на скорости более 100 км/ч пролетел на красный сигнал светофора и протаранил Hyundai Solaris .

Общество Суд назначил экспертизу по делу Серебренникова Мещанский районный суд Москвы назначил судебную экспертизу по делу «Седьмой студии», обвиняемыми по которому проходят режиссер Кирилл Серебренников, а также Юрий Итин, Алексей Малобродский и Софья Апфельбаум, передает корреспондент RNS из зала Мещанского районного суда, где слушается дело.

Общество «Ъ» рассказал о новом виде мошенничества в интернете От российских интернет-пользователей начали поступать жалобы на новую схему мошенничества в интернете.

Важное за сутки Алина Санько завоевала корону «Мисс Россия-2019» Девушка получила денежный приз и корону из белого золота стоимостью более $1 млн Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2019" стала 20-летняя Алина Санько из города Азов Ростовской области.

Общество Жириновский проиграл иск к автору книги, где он назван агентом КГБ Останкинский суд Москвы в понедельник отклонил иск лидера ЛДПР Владимира Жириновского к главе китайского бюро газеты Financial Times Чарльзу Кловеру, назвавшему политика в своей книге агентом КГБ СССР.

Кино Стартовал показ финального сезона «Игры престолов» В США начался показ заключительного, восьмого по счёту сезона сериала «Игра престолов».

Общество В Москве планируют создать еще один памятник Вахтангову Новый памятник русскому актеру, режиссеру и педагогу Евгению Вахтангову может появиться в Москве в честь 100-летия театра, носящего его имя.

Происшествия В Ростове-на-Дону экстренно сел пассажирский самолет Пассажирский самолет авиакомпании "Азимут" внепланово приземлился в Ростове-на-Дону из-за срабатывания датчика о разгерметизации в кабине пилота, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.

Гаджеты Глава Xiaomi показал первый народный флагман Redmi "Народный флагман" Redmi, который совсем скоро официально представит компания Xiaomi, засветился на фотографии, которую в социальной сети Weibo (китайский аналог "Твиттера") опубликовал Ван Тен Томас, директор по разработке продуктов "Сяоми".

Политика Лукашенко назвал «никуда не годным» урегулирование ситуации в Донбассе «Видя, как вялотекуще идёт этот процесс, никуда не годный процесс, как не исполняются минские договорённости, которые были достигнуты, я откровенно высказался: если договорятся два президента — России и Украины, Путин и Порошенко — и будут видеть усиление роли Беларуси там, то мы готовы исполнить эту роль», — цитирует БЕЛТА главу государства.

Экономика Проект «русского OneWeb» подорожал до ₽534 млрд Как сообщил РБК представитель «Роскосмоса», в третьем квартале 2018 года проект глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы «Эфир» был уточнен.

Наука Российские археологи нашли в центре Египта могилу римского периода Исследователи из Центра египтологических исследований РАН обнаружили в некрополе Дейр Эль-Банат в центральной части страны захоронение, по-видимому, римского периода, а в нем хорошо сохранившуюся мумию.

Общество Опубликованы кадры из жизни Ассанжа в Посольстве Эквадора Испанская газета El Pais опубликовала видео с катающимся на скейте Джулианом Ассанжем.