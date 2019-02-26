Политика
Россия может выйти из Совета Европы после избрания генсекаКапитал страны 03:20
Россия сможет покинуть состав Совета Европы после того, как будет избран генеральный секретарь организации, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленного дипломатического собеседника.
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с чего всё началось
На фоне затянувшихся противоречий между Россией и Советом Европы под вопросом оказалось участие Москвы в выборах генсека организации. По словам Александра Грушко, избрание главы Совета Европы без России будет чревато тем, что организация окажется в еще более глубоком кризисе.Известиявчера в 16:02
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:33, Ашберн
Политика
В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
Обновлено в 00:04
Футбол
Мосгорсуд рассматривает апелляцию по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Порошенко обвинил Россию в подготовке к войне с Украиной
Россия готовится к полномасштабной войне с Украиной, заявил президент Украины Пётр Порошенко во время выступления на встрече с командованием ВСУ в Киеве, сообщило 26 февраля информационное агентство «УНИАН».
Обновлено в 03:47
Происшествия
ФСБ предотвратила атаку ИГ на штаб-квартиру ГРУ
В обоих случаях сотрудники ФСБ успели вычислить и задержать террористов.
Обновлено в 02:01
Политика
Британский посол утверждает, что Скрипали все еще живы
Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил, что бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия живы.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Бортпроводник «Победы» на трапе выронил младенца из люльки
Авиакомпания «Победа» подтвердила, что бортпроводник рейса Махачкала — Сургут выронил младенца из люльки, когда нес по трапу.
Обновлено в 01:17
Происшествия
Верховный суд приравнял криптовалюты к отмыванию денег
Верховный суд Российской Федерации включил криптовалюты в статью Уголовного кодекса страны об отмывании денег.
Обновлено в 04:07
Авто
Opel официально возвращается в Россию
Напомним, что марка Opel ушла с российского рынка по решению тогдашнего ее владельца - компании General Motors - в 2015 году, а затем был законсервирован и завод GM в Санкт-Перебурге, с конвейера которого сходила в том числе и популярнейшая модель Astra.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Обновлено в 00:48
Финансы
Чистая прибыль ВТБ за 2018 год выросла на 48,9%
Чистая прибыльВТБ по МСФО в 2018 году выросла на 48,9% и составила 178,8 млрд рублей, расходы на резервы сократились на 2,8% — до 167,1 миллиарда рублей, следует из отчета второго по активам российского банка.
Обновлено в 04:13
Экономика
Авиабилеты в России подорожали на треть
В сервисе OneTwoTrip заявили, что средняя цена на внутренних направлениях выросла на 33%, на международных — на 18%.
Обновлено в 00:08
Экономика
Власти США обвинили Илона Маска в нарушении досудебного соглашения
Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года бизнесмен Илон Маск и комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили досудебное соглашение.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Украины Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями инициирует процедуру импичмента действующего президента Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.
Обновлено в 04:23
Происшествия
На судне «Партизан» в Японском море произошел взрыв
Две небольших пробоины получило судно "Партизан" в результате взрыва, прогремевшего на борту в момент прохождения акватории Японского моря.
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко нагрубил требовавшим зарплаты шахтерам
Президент Украины Петр Порошенко грубо ответил горнякам, требовавшим погашения долгов по зарплате.
Обновлено в 00:29
Политика
Глава МИД Ирана подал в отставку
Сотрудники МИД Ирана не знают о возможных причинах отставки главы ведомства, заявил «РИА Новости» помощник главы МИД Ирана Аббас Мусави.
Обновлено вчера в 16:31
Финансы
Греф признал потерю миллиардов рублей из-за искусственного интеллекта
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта (ИИ) потерял миллиарды рублей.
Обновлено в 03:59
Происшествия
В Татарстане пациент с ножом в спине вышел покурить
Обновлено в 02:07
Здоровье
В Роспотребнадзоре раскрыли, когда грипп покинет Россию
Напомним, что ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что эпидемия гриппа в стране завершится к середине апреля.
Обновлено в 04:24
Политика
Аксенов назвал период нахождения Крыма в России пятилеткой побед
Период нахождения Крыма в составе Российской Федерации стал для региона пятилеткой побед, которая помогает полуострову обновлять инфраструктуру и развиваться, заявил глава республики Сергей Аксенов.
Обновлено в 02:36
Общество
Минздрав объяснил разницу в зарплатах врачей в регионах
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана с разными средними заработными платами в субъектах: согласно указу президента, зарплата докторов должна составлять 200% от этого показателя, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения РФ.
Обновлено в 04:19
Футбол
Вратаря «Челси» оштрафовали на недельную зарплату за отказ от замены
Как пишет во вторник издание AS, вратаря "Челси" Кепу Аррисабалагу оштрафовали на 225 тысяч евро за инцидент в финале Кубка английской лиги, что составляет недельную зарплату голкипера.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Косачев объявил о скором возобновлении полетов на курорты Египта
Авиасообщение между Россией и Египтом на популярных курортных направлениях может быть восстановлено в самое ближайшее время, этот вопрос близок к решению, заявил председатель сенатского комитета по международным делам Константин Косачев.
Обновлено в 03:58
Экономика
Мосбиржа ограничила торги подорожавшими в 75 раз акциями компании ОКС
Московская биржа наложила ограничения на торги ценными бумагами компании «Объединенные кредитные системы» (ОКС), которые за февраль подорожали в 75 раз.
Обновлено в 04:15
Политика
Наталия Кривицкая назначена министром занятости Саратовской области
Сегодня, 26 февраля, на должность министра занятости, труда и миграции Саратовской области назначена Наталия Кривицкая.
Обновлено в 01:09