Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человекаВести.Ru 06:22

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы (СЕ). Такую точку зрения высказал постпред при СЕ Иван Солтановский. Он считает, что такое развитие событий возможно, если не удастся найти компромисс.

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека

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