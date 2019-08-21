Политика

Россия может выдать Украине пятерых заключенныхЗакC.Ру 04:32

Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель. На данный момент, поведал он, "обсуждается формат этой процедуры".
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.
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