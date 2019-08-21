Политика

Россия может выдать Украине пятерых осужденных украинцевЭхо Москвы 05:30

Речь идет об украинцах, которых доставили в СИЗО Лефортово. Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.
Интерфакс04:04

Подробнее о событии

Источник: Россия готова выдать Украине пятерых осужденных за терроризм

URA.Ru05:17

Адвокат рассказал о возможной подготовке выдачи пятерых осужденных в России украинцев

ТАСС08:02

«Интерфакс»: Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Дождь04:04

СМИ сообщили о возможной выдаче Украине пяти осуждённых в России

Говорит Москва05:22

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Lenta.ru05:14

Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцев

Московский Комсомолец04:36

Россия и Украина могут в скором времени обменяться задержанными и осуждёнными в обеих странах людьми

Эхо Москвы07:06
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено в 10:16
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
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Политика

Президент Финляндии заговорил с Путиным по-русски

Президент Финляндии Саули Ниинистё заговорил на русском языке во время встречи с Владимиром Путиным.
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Kia показала интерьер нового Kia Mohave

Компания KIA опубликовала первые изображения интерьера обновленного рамного внедорожника KIA Mohave.
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Происшествия

СБУ снова инсценировала заказное убийство

СБУ инсценировала новое заказное убийство, "убив" двух женщин в Броварах Киевской области. Об этом сообщает ее пресс-центр.
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Политика

В Минске завершилось заседание контактной группы по Донбассу

17 июля участники контактной группы согласовали новое бессрочное перемирие между самопровозглашёнными республиками Донбасса и Киевом с 21-го числа.
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Политика

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Представитель кабмина отметил, что там состоится обсуждение этого вопроса. Накануне Трамп заявил, что поддержал бы возвращение России в G8.
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Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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Авто

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Политика

Украинские СМИ публикуют фейки о незаконных митингах в Москве

Украинские СМИ активно ведут пропаганду в русскоязычном сегменте интернета, искажая картинку событий последних недель в Москве.
Обновлено в 15:09
Фигурное катание

Российского танцора танго дисквалифицировали за удар жены кулаком

Танцор за кулисами ударил свою жену кулаком в лицо, после чего девушке предложили, во-первых, обратиться в полицию, во-вторых, выступить в финале с другим партнером.
Обновлено в 11:38
Культура

Кириенко, Машков и Митяев оставили автографы на надписи «Таврида-АРТ»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко и популярные артисты - звездные гости фестиваля оставили автографы и пожелания на гигантской надписи "Таврида-АРТ" на открывшемся в Крыму фестивале творческих сообществ.
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Авто

В сентябре АвтоВАЗ и Mercedes готовы перейти на электронные ПТС

Как сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт», наряду с «АвтоВАЗом» и «Мерседесом» досрочно перейти на электронные ПТС готовы КАМАЗ, «Автотор Холдинг», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус», «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», «Форд Соллерс Елабуга» и пр. Остальные производители, согласно озвученному на совещании плану, перейдут на ЭПТС в октябре 2019 года.
Обновлено в 06:40
Экономика

Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей

Клинов добавил, что ситуация с пожарами начинает стабилизироваться. В начале августа Счетная палата оценила ущерб от пожаров в 2,4 млрд руб.
Обновлено в 11:24
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Xiaomi Redmi Note 8 получит NFC

Первые кадры из рекламного ролика для смартфона Redmi Note 8.
Обновлено вчера в 11:27
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено вчера в 11:03
Политика

Трамп напомнил Дании о расходах на НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что Дания направляет недостаточно финансовых средств на оборону НАТО.
Обновлено в 15:03
Футбол

Стал известен состав «Краснодара» на матч с «Олимпиакосом»

Стал известен состав «Краснодара» на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Олимпиакоса».
Обновлено в 13:51
Политика

Политический кризис в Италии как поворотный пункт перезагрузки отношений ЕС и России

Сальвини же удалось мобилизовать за этот год «Лигу», показать феноменальные результаты в самом болезненном вопросе для Италии — борьбе с нелегальной миграцией, став тем самым не только лидером правых в Италии, но и одной из самых ярких политических фигур в ЕС.
Обновлено в 05:04
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

Обновлено в 09:38
Хоккей

Билл Герин стал новым генменеджером «Миннесоты»

«Миннесота» назначила Билла Герина на пост генерального менеджера. Герин стал четвертым генменеджером в истории «Уайлд».
Обновлено в 13:15
Происшествия

Создатель Музея русской иконы погиб в Греции

Создатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в авиакатастрофе в Греции, передает РИА "Новости" со ссылкой на друга коллекционера - академика российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Лидова.
Обновлено в 06:34
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл наняли третью няню

Принц Гарри и Меган Маркл уволили двух няня из-за того, что они не справляли со своими обязанностями.
Обновлено в 12:30
Политика

«Агора» попросила ООН оценить действия властей при разгоне акций в Москве

Международная правозащитная группа «Агора» обратилась к спецдокладчикам ООН по пыткам, вопросам права на свободу мнения и права на свободу мирных собраний в связи с многочисленными случаями разгона мирных демонстраций в Москве в июле – августе этого года.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Кино

В Лондоне продадут доспехи Рассела Кроу из фильма «Гладиатор»

Доспехи Максимуса, в которых персонаж Рассела Кроу щеголял в начальных сценах фильма "Гладиатор", продадут на аукционе в Лондоне по меньшей мере за тридцать шесть - шестьдесят тысяч долларов.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы

У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Происшествия

В Петербурге женщина попала в больницу после мощного прорыва трубы

Одна женщина госпитализирована после прорыва трубы горячего водоснабжения на улице Дыбенко в Санкт-Петербурге, сообщили РИА Новости в администрации Невского района.
Обновлено в 10:19
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