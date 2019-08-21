В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.

с чего всё началось

Речь идет об украинцах, которых доставили в СИЗО Лефортово. Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.

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