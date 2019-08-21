Политика
Россия может выдать Украине пятерых осужденных украинцевЭхо Москвы 05:30
Речь идет об украинцах, которых доставили в СИЗО Лефортово. Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.
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с чего всё началось
В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.Интерфакс04:04
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Происшествия
В Свердловской области на шахте произошло обрушение
Обновлено в 09:17
Культура
Иностранцы смогут претендовать на участие в грантовых проектах фестиваля «Таврида - АРТ»
На гранты смогут претендовать участники по всем восьми направлениям работы фестиваля: художественная площадка, народное творчество, музыкальная, кино- и театральная, танцевальная, юмористическая площадка, волонтерство в сфере культуры.
Обновлено в 09:27
Политика
Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков
Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Авто
Электромобилям в России разрешат бесплатно ездить по платным дорогам
Платные дороги в России могут стать бесплатными для электромобилей.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Обновлено вчера в 23:20
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Авто
Новые подробности об УАЗ «Патриот» с «автоматом» и тяжеловозе «Профи»
Цены на УАЗ "Патриот" с "автоматом" официально не объявлены, но предварительный прайс "Российская газета" публиковала.
Обновлено в 09:34
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия
Трое россиян пострадали при взрыве газа в Германии
Обновлено в 08:12
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
Обновлено в 04:57
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Политика
Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков
Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.
Обновлено в 07:17
Общество
Ресторан «Армения» закрыл соцсети после иска из-за акции 27 июля
Согласно СПАРК, ресторан, расположенный по адресу Тверская улица, дом 17, принадлежит компании ООО «Анкор», которая подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика
Суд на Украине обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Украинец обратился в суд в связи с бездействием Национального антикоррупционного бюро, в которое он месяц назад подал жалобу на экс-президента Петра Порошенко и министра иностранных дел Павла Климкина.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Хуситы сообщили о сбитом в Йемене американском беспилотнике
Сторонники йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» утверждают, что их средства противовоздушной обороны сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 в провинции Дамар.
Обновлено в 02:52
Общество
В Самаре у дома должника установили говорящую «пирамиду позора»
В Самаре коммунальщики впервые установили у дома должника бетонную пирамиду, которая озвучивает адрес и сумму долга абонента.
Обновлено в 07:56
Кино
Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony
Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.
Обновлено в 06:21