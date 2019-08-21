Политика

Россия может выдать Украине пятерых осужденных украинцевЭхо Москвы 05:30

Речь идет об украинцах, которых доставили в СИЗО Лефортово. Ранее сообщалось, что 20 августа администрация исправительного учреждения приняла передачи для пятерых фигурантов "списка Сенцова" – это Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко.
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с чего всё началось

Источник сообщил о возможной выдаче Украине пяти осужденных судами РФ

В середине июля уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова встречалась с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, они обменялись списками заключенных в России и Украине, договорились о помощи им. В списке от украинского обмудсмена значилось 150 человек, в том числе Гриб и Балух, о которых отдельно упоминала Денисова с надеждой, что им в скором времени должны были оказать качественную медпомощь.
Интерфакс04:04

Подробнее о событии

Источник: Россия готова выдать Украине пятерых осужденных за терроризм

URA.Ru05:17

Адвокат рассказал о возможной подготовке выдачи пятерых осужденных в России украинцев

ТАСС08:02

«Интерфакс»: Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Дождь04:04

СМИ сообщили о возможной выдаче Украине пяти осуждённых в России

Говорит Москва05:22

Стало известно о возможной выдаче Киеву осужденных в России украинцев

Lenta.ru05:14

Источник сообщил о возможной выдаче пяти осужденных в России украинцев

Московский Комсомолец04:36

Россия и Украина могут в скором времени обменяться задержанными и осуждёнными в обеих странах людьми

Эхо Москвы07:06
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Экономика

Фонд «Норникеля» снизит запасы палладия вдвое для поддержания его цены

Крупнейший производитель палладия в мире «Норникель» намерен сократить запасы своего Global Palladium Fund вдвое к концу этого года.
Обновлено в 08:21
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Путин назвал списки «мертвых душ» от кандидатов в МГД фальсификацией

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии назвал фальсификацией представление в Мосгоризбирком списков "мертвых душ" кандидатами в депутаты.
Обновлено в 11:51
Экономика

Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям

С 1 января 2018 года в Москве минимальный размер пенсии увеличился сразу на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре 2018 года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Обновлено в 09:38
Политика

Завершена укладка «Северного потока 2» на финском участке газопровода

Обновлено в 11:37
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Захарова призвала МИД Турции помочь впавшей в кому девочке из России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала инцидент с 12-летней россиянкой, приехавшей с родителями на отдых в Турцию, которую во время купания в бассейне засосало в трубу для циркуляции воды.
Обновлено вчера в 20:39
Политика

Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия

Летевший в Ухту самолет Utair вернулся во Внуково из-за неисправности

Самолет авиакомпании Utair, летевший в Ухту, вернулся в аэропорт Внуково спустя почти полтора часа после вылета.
Обновлено в 10:47
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Следует отметить, что предложение американского президента поддержал тогдашний премьер-министр Италии Джузеппе Конте — возвращение России в G8, по его мнению, "отвечает общим интересам", передает ФАН.
Обновлено вчера в 16:56
Здоровье

Российских туристов предупредили о вспышке листериоза в Испании

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке листериоза в Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:55
Футбол

«Спартак» позволит посетить матч с «Брагой» за 500 рублей

Обновлено в 11:35
Политика

Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Происшествия

В шахте в Свердловской области обвалом породы заблокировало рабочего

Рабочего заблокировало в шахте в Свердловской области при обрушении горной породы.
Обновлено в 09:55
Футбол

Данил Круговой перешел в «Зенит»

Обновлено в 06:59
Космос

Флуоресценция - признак внеземной жизни

Незначительное свечение может служить доказательством существования внеземной жизни на подобных Земле экзопланетах, потому что инопланетные организмы в состоянии защитить себя посредством флуоресценции от резких ультрафиолетовых хромосферных вспышек своих звезд.
Обновлено в 10:11
Футбол

21 августа «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом»

Матч состоится в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Греции.
Обновлено в 01:30
Футбол

Старридж подписал контракт с «Трабзонспором»

Английский нападающий Дэниэл Старридж подписал контракт с «Трабзонспором».
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Вологодской области при падении вертолета в реку погиб пилот

Обновлено в 11:31
Политика

Премьер-министр Дании отреагировала на отказ Трампа от визита в страну

Напомним, ранее сегодня стало известно о решении Дональда Трампа отменить запланированную на начало сентября встречу с Метте Фредериксен из-за того, что она отказалась обсуждать предложение США о покупке Гренландии.
Обновлено в 11:14
Здоровье

Минздрав предлагает изменить подход к зарплате медиков

Interfax-Russia.ru - Минздрав подготовил ряд предложений, в том числе по изменению подхода к заработной плате и соцподдержке медработников, чтобы к 2023 году ликвидировать дефицит кадров в первичном звене здравоохранения, сообщила глава ведомства Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие

Лавров заявил об обострении ситуации в сирийском Идлибе

Ситуация в сирийской провинции Идлиб обострилась из-за попыток террористов запрещенной в России группировки «Хаят Тахри аш-Шам» подмять под себя жителей региона, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 11:51
Общество

Вильфанд пообещал бабье лето в сентябре в европейской части России

Жителей европейской части России предстоящий сентябрь порадует бабьим летом, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в среду, 21 августа.
Обновлено в 09:38
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

В Молдавии заявили о неготовности к визиту Шойгу

Предстоящий визит министра обороны России Сергея Шойгу в Кишинев может носить только частный характер, поскольку правительство Молдавии не предупредили о встрече заранее, сообщила премьер-министр страны Майя Санду.
Обновлено в 08:22
Кино

Дэн Стивенс сыграет Сергея Лазарева в фильме «Евровидение»

Обновлено в 04:07
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

В американских СМИ супероружие России заставило критиковать Вашингтон

Обновлено в 06:14
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Происшествия

Севший на кукурузное поле в Подмосковье самолет утилизируют

Самолет Airbus A321, аварийно севший на кукурузное поле в Московской области, не подлежит восстановлению и будет утилизирован, сообщил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов «Интерфаксу».
Обновлено в 11:30
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