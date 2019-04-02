Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на стальВедомости вчера в 13:41
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление. Ранее Евросоюз ввел тарифные квоты на 26 категорий товаров стальной продукции со 2 февраля.
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Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
Обновлено в 03:16
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 02:01
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Алексея Текслера познакомили с технологиями по переработке мусора
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил с рабочим визитом предприятие по переработке отходов АО «Втор-Ком».
Обновлено в 02:23
Экономика
Продажи Ozon.ru в 2018 году выросли на 73%
Продажи интернет-ретейлера Ozon.ru в 2018 году показали рост 73% и составили без учета НДС 37,4 млрд рублей и 42,5 млрд рублей с НДС.
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся
Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия
В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке
Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Общество
Медведев поздравил ректора МГУ с 80-летием
Обновлено в 03:40
Авто
Ford представил новое поколение кроссовера Kuga
Компания Ford представила новое поколение компактных кроссоверов Kuga.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Адвокат допустил скорое освобождение Кокорина и Мамаева
Братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого обвиняют в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ
Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Политика
В США назвали покупку Турцией С-400 несовместимой с членством в НАТО
Турция сможет сохранить свое членство в НАТО только в случае отказа от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 00:14
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Европейские компании помогут «Нафтогазу» создать оператора ГТС
«Цель сотрудничества — помочь украинской стороне создать независимого оператора ГТС в соответствии с европейским законодательством, после чего европейские партнеры смогут присоединиться к управлению оператором ГТС», — отмечается в сообщении.
Обновлено в 03:11
Наука
Китайцы обманули автопилот Tesla с помощью наклеек на асфальте
Китайская компания Tencent Keen Security Lab, занимающаяся компьютерной безопасностью, продемонтрировала любопытный эксперимент с электромобилем Tesla Model S. Достаточно трёх небольших наклеек на асфальте, чтобы дезориентировать автопилот – автомобиль начинает метаться по дороге и может даже выехать на встречную полосу.
Обновлено вчера в 14:00
Музыка
Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка»
Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка выпустила клип на песню «Нимфоманка» из альбома «Раскраски для взрослых».В клипе Монеточку передают по телевизору, где она предстает в шести разных образах от советской дивы до динозаврика из детской телепередачи.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Политика
Адвокаты защищают экспертизу от следователей
В своем отзыве на документ палата напоминает, что по закону судебный эксперт «не может находиться в зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу».
Обновлено вчера в 18:48
Общество
Экс-глава Nissan может быть снова арестован
Экс-глава Nissan Карлос Гон может быть арестован в Японии по новым обвинениям.
Обновлено в 03:47
Политика
Названы возможные преемники Зюганова в КПРФ
Возможным преемником назвали Юрия Афонина, являющегося зампредседателя ЦК КПРФ с 2017 года.
Обновлено в 02:11
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Ещё две женщины обвинили Байдена в неподобающем поведении
Ещё две американки обвинили бывшего вице-президента США Джо Байдена в неподобающем поведении. Об этом сообщает The New York Times.
Обновлено в 02:34
Наука
Нобелевский лауреат не верит в победу над раком
Арье Варшель, нобелевский лауреат по химии, поделился с российскими журналистами не слишком оптимистичной информацией.
Обновлено вчера в 06:10
Кино
Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Президент подписал закон об индексации пенсий
В соответствии с законом неработающим пенсионерам станут начислять социальные доплаты к пенсиям до размера регионального прожиточного минимума, а затем станут производить индексацию самих пенсий.
Обновлено вчера в 02:59
Общество
Ухудшилось самочувствие императора Японии Акихито
Как сообщает ТАСС, у императора были запланированы мероприятия на первую половину дня, а также встреча с волонтерами, которые занимаются уборкой парков и садов на территории дворца.
Обновлено в 00:18
Происшествия
СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии
Агентство Bloomberg опубликовало информацию о ходе расследования катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, произошедшей в октябре 2018 года в Индонезии.
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
Стало известно, какие поправки внесут в закон об ипотечных каникулах
Сенаторы внесут в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта об ипотечных каникулах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:21