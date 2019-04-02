Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на стальВедомости вчера в 13:41

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление. Ранее Евросоюз ввел тарифные квоты на 26 категорий товаров стальной продукции со 2 февраля.

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

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