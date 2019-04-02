Экономика
Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на стальИзвестия 18:27
ЕС ввел квоты и пошлину в 25% на 26 категорий продукции из стали 2 февраля. Ответные меры России могут вступить в силу в течение первых трех лет после начала действия мер Евросоюза или решения ВТО по данному спору. Подробностей о возможном ответе со стороны России не представлено.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Обновлено в 02:47
Энергетика
«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию
Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Политика
Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Юлианна Караулова мечтает о веселой свадьбе за границей
Популярная российская исполнительница, экс-участница проекта «Фабрика звезд» Юлианна Караулова рассказала в одном из интервью, что мечтает о веселой свадьбе за границей.
Обновлено в 13:55
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Энергетика
Число прекративших закупать нефть у Ирана стран возросло до 23
Через некоторое время Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают, в том числе нефтяной сектор Исламской Республики.
Обновлено в 16:41
Здоровье
В Уфе откроется выставка прозрачных скульптур
Выставка «Болезнь молодых, или жизнь с болью» откроется на территории аллеи современной городской скульптуры «ArtTerria».
Обновлено в 08:00
Футбол
Новый сезон чемпионата России стартует 14 июля
Как сообщает пресс-служба лиги в «Твиттере», старт новой кампании первенства назначен на 14 июля. В этот день состоятся матчи 1-го тура.
Обновлено в 07:48
Здоровье
Назван ключ к избавлению от висцерального жира
Ключом к избавлению от вредного висцерального жира является диета, подобранная индивидуально для максимальной эффективности.
Обновлено в 02:45
Политика
Трамп рассказал о позоре демократов из-за «российского дела»
Президент США Дональд Трамп назвал позором намерения демократов провести новые расследования по "российскому делу".
Обновлено в 16:51
Политика
Захарова пошутила над планами Киева укрепить границу с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла планы Украины «активно укрепить» границу с Россией.
Обновлено в 13:16
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в Пермь
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля.
Обновлено в 06:24
Политика
Набросок соглашения Черчилля и Сталина о разделе Европы впервые покажут публике
Набросок соглашения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и советского лидера Иосифа Сталина о разделе Европы впервые покажут общественности.
Обновлено в 18:03
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
НАТО намерена гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала представитель США при Североатлантическом альянсе.
Обновлено в 18:18
Культура
Уральский комик рассказал Дудю о покорении Голливуда
Обновлено в 09:49
Наука
В NASA разработали крыло нового типа
Вместо отдельных подвижных поверхностей вроде элеронов, управляющих креном самолета, и закрылков для контроля подъемной силы, новая система позволяет деформировать все крыло или его части.
Обновлено вчера в 06:53
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Политика
Путин уволил близкого к семье Арашуковых прокурора
Обновлено в 06:45
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено в 13:34