Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.

с чего всё началось

В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Для этого необходимо снизить градус русофобии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Прямые рейсы прекратились в понедельник, 8 июля.

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

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