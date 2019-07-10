Политика
Россия может возобновить авиасообщение с ГрузиейГазета.Ru 03:18
В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Для этого необходимо снизить градус русофобии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Прямые рейсы прекратились в понедельник, 8 июля.
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с чего всё началось
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.Коммерсантъвчера в 15:43
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Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме
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Здоровье
Тюменский медцентр задолжал поставщикам
Тюменское медучреждение «Медицинский город» задолжало перед поставщиком лекарственных препаратов.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Путешествия
В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол
«Локомотив» не может договориться с Гилерме
Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Происшествия
В Канаде почти 50 человек отравились в отеле угарным газом
В канадском городе Виннипег около 50 человек в отеле Super 8 Motel West отравились угарным газом.
Обновлено вчера в 17:51
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Экономика
Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов
В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
Обновлено в 02:44
Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма
Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие
Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле
Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Авто
Представлен первый электрический Mini Cooper SE
Компания MINI представила свой первый серийный электрический хэтчбек Cooper SE, который в компании называют «первым в мире полностью электрическим премиальным маленьким автомобилем».
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Технологии
Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи
Обновлено в 01:07
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто
Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю
В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Общество
В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей
Бесплатные уроки предпринимательства для детей пройдут в парках Москвы с 13 июля по 4 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Обновлено в 01:00
Здоровье
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59