Политика

Россия может возобновить авиасообщение с ГрузиейГазета.Ru 03:18

В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Для этого необходимо снизить градус русофобии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Прямые рейсы прекратились в понедельник, 8 июля.
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Коммерсантъвчера в 15:43

Подробнее о событии

СМИ: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией

Sputnik Грузия03:17

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Ведомостивчера в 19:45

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Коммерсантъ01:57

Власти России, по некоторым данным, могут возобновить авиасообщение с Грузией

Эхо Москвы01:30

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

Lenta.ruвчера в 22:58

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Газета.Ru03:18

«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией

РБКвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Армия и оружие

Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы

Обновлено в 03:26
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес

Режиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме

Обновлено в 03:48
Здоровье

Тюменский медцентр задолжал поставщикам

Тюменское медучреждение «Медицинский город» задолжало перед поставщиком лекарственных препаратов.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес

Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским

Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Путешествия

В Великобритании туристка отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро

Туристка из Великобритании отсудила у турфирмы, отправившей ее на отдых, около 24 тысяч евро из-за отравления, сообщает АТОР.
Обновлено вчера в 22:14
Футбол

«Локомотив» не может договориться с Гилерме

Клуб и страж ворот российской сборной не могут договориться о новом контракте, а действующее соглашение истекает в конце нынешнего года.
Обновлено в 00:21
Происшествия

В Канаде почти 50 человек отравились в отеле угарным газом

В канадском городе Виннипег около 50 человек в отеле Super 8 Motel West отравились угарным газом.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Со слов члена "Союза грузин России" Игоря Гвритишвили, скандал вокруг нецензурной брани в эфире телеканала "Рустави 2" в адрес российского президента Владимира Путина шокировал Джульетту Вашакмадзе – мать грузинского ведущего Георгия Габунии, передает "Московский комсомолец".
Обновлено в 01:53
Экономика

Курс биткоина преодолел отметку в 13 тысяч долларов

В среду, 10 июля, среднерыночная стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — достигла отметки в 13018 долларов, преодолев очередную психологическую отметку, передает РБК.
Обновлено в 03:17
Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Политика

Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным

Одной из учащихся Уральского федерального университета стало плохо на встрече президента России Владимира Путина со студентами и аспирантами вуза, проходившей в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 13:22
Политика

Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма

Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
Обновлено в 00:17
Армия и оружие

Американский адмирал заявил сенату о российских войсках в Венесуэле

Отвечая на вопрос о российском присутствии, Фоллер сообщил, что Россия не выводила своих военных из Венесуэлы, а президент Владимир Путин продолжает «защищать своего верного друга Николаса Мадуро», предоставляя Каракасу кредиты, оказывая поддержку техникой.
Обновлено вчера в 22:02
Авто

Представлен первый электрический Mini Cooper SE

Компания MINI представила свой первый серийный электрический хэтчбек Cooper SE, который в компании называют «первым в мире полностью электрическим премиальным маленьким автомобилем».
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия

Число госпитализированных в Иркутской области достигло 486 человек

Обновлено в 00:22
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Технологии

Ростех заменит стекла в транспорте на прозрачные дисплеи

Обновлено в 01:07
Происшествия

Пожилой москвич хранил в своей квартире оружие и взрывчатку

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже

На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Авто

Культовый Volkswagen Beetle ушел в историю

В среду, 10 июля, концерн Volkswagen снимет с производства одну из самых популярных моделей в мировой истории – легендарный Volkswagen Beetle («Жук», или Vocho, как его называют в Мексике).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия

Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке

Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

В московских парках проведут уроки предпринимательства для детей

Бесплатные уроки предпринимательства для детей пройдут в парках Москвы с 13 июля по 4 августа, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Обновлено в 00:53
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Обновлено в 01:00
Здоровье

Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах

Обновлено вчера в 01:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное