Политика
Россия может возобновить авиасообщение с ГрузиейГазета.Ru 03:18
В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Для этого необходимо снизить градус русофобии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Прямые рейсы прекратились в понедельник, 8 июля.
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с чего всё началось
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.Коммерсантъвчера в 15:43
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Происшествия
Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова
Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Экономика
Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России
Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе
СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Авто
Объявлена дата начала приема заказов на Kia Seltos
KIA официально объявила, что 15 июля 2019 года новый Kia Seltos будет доступен для онлайн-бронирования и в выставочных залах Индии, где также можно будет оформить предзаказ.
Обновлено вчера в 02:58
Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Тарасов и Костенко отмечают день рождения годовалой дочки Миланы
Месяц назад футболист встретился с дочкой от первых отношений.
Обновлено в 04:21
Общество
Условия труда россиян признали кабальными
Точнее остальных придерживаются стандартного графика труда жители Израиля и Нидерландов - там в нерабочее время трудятся 44 и 49% работников соответственно.
Обновлено в 04:51
Политика
Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости
Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Общество
Власти Екатеринбурга планируют достроить станцию метро «Бажовская»
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах достроить станцию метро «Бажовская», размещенную между существующими «Чкаловской» и «Ботанической», пишет Е1.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика
Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия
В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.
Обновлено в 05:02
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика
В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой
В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей
Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Авто
Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray
Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.
Обновлено в 03:40
Футбол
Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти
Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Барнауле горит строительный супермаркет
Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Через две недели в Тайланде компания Mitsubishi Motors представит вездеход Pajero Sport в обновлённом варианте.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Путешествия
Британка отсудила €24 тысячи у туроператора из-за страха полетов
Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туроператора £21,4 тысячи (€24 тысячи), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:06
Политика
В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина
Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
Обновлено в 04:58
Здоровье
В медучреждениях Череповца проходят практику более 70 будущих врачей
Более 70 будущих врачей из медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля и Твери проходят здесь практику.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца
Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38