Политика

Россия может возобновить авиасообщение с ГрузиейГазета.Ru 03:18

В МИД РФ допустили возобновление авиасообщения между Россией и Грузией. Для этого необходимо снизить градус русофобии, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Прямые рейсы прекратились в понедельник, 8 июля.
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с чего всё началось

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Коммерсантъвчера в 15:43

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Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Газета.Ru03:18

СМИ: Россия может возобновить прямое авиасообщение с Грузией

Sputnik Грузия03:17

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

Lenta.ruвчера в 22:58

Власти России, по некоторым данным, могут возобновить авиасообщение с Грузией

Эхо Москвы01:30

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Коммерсантъ01:57

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Ведомостивчера в 19:45

«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией

РБКвчера в 18:00
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
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«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

Обновлено в 03:56
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Экономика

Siemens начал локализацию производства газовых турбин в России

Концерн Siemens подал заявку в Минпромторг на заключение специального инвестконтракта (СПИК) для 100%-ной локализации в России производства газовых турбин большой мощности, передает «РИА Новости» со ссылкой на президента Siemens в России Александра Либерова.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Разведенного Виторгана уличили в романе с Нинидзе

СМИ сообщили о романе двух актеров, в 2019 году переживших развод: 46-летнего Максима Виторгана и 27-летней Нино Нинидзе получили подтверждение.
Обновлено в 03:11
Авто

Объявлена дата начала приема заказов на Kia Seltos

KIA официально объявила, что 15 июля 2019 года новый Kia Seltos будет доступен для онлайн-бронирования и в выставочных залах Индии, где также можно будет оформить предзаказ.
Обновлено вчера в 02:58
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес

Тарасов и Костенко отмечают день рождения годовалой дочки Миланы

Месяц назад футболист встретился с дочкой от первых отношений.
Обновлено в 04:21
Общество

Условия труда россиян признали кабальными

Точнее остальных придерживаются стандартного графика труда жители Израиля и Нидерландов - там в нерабочее время трудятся 44 и 49% работников соответственно.
Обновлено в 04:51
Политика

Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Общество

Власти Екатеринбурга планируют достроить станцию метро «Бажовская»

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о планах достроить станцию метро «Бажовская», размещенную между существующими «Чкаловской» и «Ботанической», пишет Е1.
Обновлено в 04:11
Происшествия

Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей

Деньги, в похищении которых подозревают сотрудников ФСБ, принадлежали гражданам Китая.
Обновлено вчера в 19:34
Экономика

Группа ПИК нарастила выручку по итогам полугодия

В рамках направления fee development группа получила 7,1 млрд руб. В первом полугодии ПИК реализовал 841 тыс. кв. м жилья, что незначительно меньше показателя прошлого года — 843 тыс. кв. м. В продажу ПИК также вывел меньший объем жилья — в продаже появился один объект площадью 687 тыс. кв. м против двух объектов площадью 871 тыс. кв. м годом ранее.
Обновлено в 05:02
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Врачи рассказали о состоянии девочки из Ингушетии, изувеченной тетей

Обновлено в 04:39
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Авто

Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.
Обновлено в 03:40
Футбол

Стало известно имя пригласившего Джанаева в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко является инициатором приглашения голкипера Сослана Джанаева, сообщает "СЭ".
Обновлено в 04:36
Политика

Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Барнауле горит строительный супермаркет

Строительный супермаркет "Аксиома" загорелся на Павловском тракте в Барнауле в среду.
Обновлено в 03:49
Авто

Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport

Через две недели в Тайланде компания Mitsubishi Motors представит вездеход Pajero Sport в обновлённом варианте.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей

"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
Обновлено в 02:45
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Путешествия

Британка отсудила €24 тысячи у туроператора из-за страха полетов

Туристка из Великобритании Линдси Вулли отсудила у туроператора £21,4 тысячи (€24 тысячи), сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:06
Политика

В Кремле опровергли информацию об инциденте с кортежем Путина

Напомним, 9 июля издание «Коммерсантъ» сообщило, что после отъезда кортежа от здания университета к нему якобы бросилась девушка, после чего президент вышел из машины и оказал ей помощь.
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Здоровье

В медучреждениях Череповца проходят практику более 70 будущих врачей

Более 70 будущих врачей из медицинских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля и Твери проходят здесь практику.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес

Похудевшая Кристина Орбакайте питается из шприца

Знаменитость побывала в кафе, которое предлагает своим гостям употреблять полезную пищу из шприца.В конце своего поста Кристина Орбакайте написала, что побывав в подобном заведение можно подсмотреть, как все готовится, и потом сделать это в домашних условиях.
Обновлено в 04:26
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
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