Политика
Россия может возобновить авиасообщение с ГрузиейКоммерсантъ 01:57
Прямое авиасообщение между двумя странами было прекращено по решению Москвы из-за начавшихся в Грузии в июне беспорядков. Запрет на перелеты вступил в силу 8 июля.
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с чего всё началось
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.Коммерсантъвчера в 15:43
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Политика
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Экономика
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Обновлено вчера в 22:30
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Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
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Туристка в Великобритании отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у туристической фирмы, которая отправила ее на отдых, порядка 24 тысяч евро из-за отравления.
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Эта модификация заменяет Снейка из Metal Gear Solid V: The Phantom Pain на Джона Уика или Джонни Сильверхенда
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Число проходящих сотрудников ФСБ по делу о разбое возросло до 15
Проходящих по делу о разбое сотрудников ФСБ увеличилось до 15 человек.
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Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
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Обновлено в 00:12
Финансы
Фунт стерлингов рухнул до 2-летнего минимума
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Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
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Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
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Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
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Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
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Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни
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Появилась версия о диверсии, ставшей причиной взрыва в Баренцевом море
Среди причин взрыва на спускаемом глубоководном аппарате АС-31 («Лошарик») атомной подводной лодки «Подмосковье» называется версия о диверсии.
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Политика
Reuters: США и Китай возобновили торговые переговоры
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Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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