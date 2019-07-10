Политика

Россия может возобновить авиасообщение с ГрузиейИнфорос 03:02

По информации источника в МИД России, Москва положительно оценила быструю негативную реакцию грузинских властей на матерную брань в адрес российского президента Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2", пишет "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями

Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Коммерсантъвчера в 15:43

Подробнее о событии

Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

Lenta.ruвчера в 22:58

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Коммерсантъ01:57

В Москве не исключили возобновления авиасообщения с Грузией

URA.Ruвчера в 21:30

Власти России, по некоторым данным, могут возобновить авиасообщение с Грузией

Эхо Москвы01:30

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Газета.Ru03:18

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Ведомостивчера в 19:45

«Коммерсантъ» сообщил о готовности Москвы к улучшению отношений с Грузией

РБКвчера в 18:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 08:32, Ашберн
Общество

Жителей России предупредили о погодных аномалиях в августе

В августе текущего года в ряде регионах России ожидаются небольшие отрицательные погодные аномалии, об этом говорится в предварительном прогнозе Гидрометцентра РФ.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Футбол

Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за трансфера Гризманна

В Мадриде собираются получить всю сумму одним платежом. Из-за этого сотрудникам "Барселоны" на несколько дней задержали зарплату.
Обновлено в 07:27
Хоккей

СЭ: Канадский форвард «Эдмонтона» перейдет в «Локомотив»

Обновлено в 02:40
Политика

В Берлине прокомментировали самочувствие Меркель

Ранее у Меркель случился приступ дрожи во время встречи с премьером Финляндии в Берлине.
Обновлено в 07:25
Экономика

Экс-директор «ВТБ Страхования» возглавит «Росгосстрах»

СК "Росгосстрах" возглавит Геннадий Гальперин, недавно покинувший должность директора СК "ВТБ Страхование", говорится в сообщении основного акционера "Росгосстраха" - банка "Открытие".
Обновлено в 06:17
Шоу-бизнес

После развода с Собчак Виторган переметнулся к Нино Нинидзе из Грузии

Актер Максим Виторган, расставшийся в этом году с телеведущей Ксенией Собчак, был замечен на спектакле "Нод" на ВДНХ в сопровождении 27-летней актрисы Нино Нинидзе, вместе с которой они держались за руки, сообщает телеграм-канал "Только никому" Нинидзе также пережила в этом году развод.
Обновлено в 08:20
Наука

Ученые назвали эффективный способ похудения

"Найден новый способ похудения", - активно сообщают СМИ, однако работа, на которую они ссылаются, посвящена совсем другому.
Обновлено в 05:45
Происшествия

Три человека пострадали из-за урагана в Перми

Три жителя Перми пострадали в результате сильнейшего урагана, который обрушился на город в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе местной станции скорой помощи.
Обновлено в 07:35
Кино

Умер актер из фильма «Люди в черном» Рип Торн

Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Кудрин раскритиковал прогноз Минфина о росте реальных доходов россиян

Спрогнозированный Минэкономразвития сценарий роста реальных располагаемых доходов населения в 2019 году на уровне 1% выглядит слишком оптимистично.
Обновлено в 06:43
Происшествия

Задержан муж сбежавшей с миллионами рублей кассирши

Обновлено в 08:22
Авто

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:56
Общество

Доренко оштрафовали через неделю после смерти за неправильную парковку

Главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено в 05:42
Кино

Джордж Мартин раскрыл детали приквела «Игры престолов»

Джордж Мартин, автор книжного цикла "Песнь Льда и Пламени", работающий над сценарием спин-оффа-приквела "Игры престолов" вместе с шоураннером Джейн Голдман (дилогия Kingsman, "Дом странных детей мисс Перегрин"), приподнял завесу тайны над некоторыми деталями грядущего телешоу.
Обновлено в 04:23
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 25

25 июня в Иркутской области началось сильное наводнение, затопившее около 100 населенных пунктов. Полностью разрушено 3,5 тыс. жилых домов.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес

Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире

Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено вчера в 11:00
Здоровье

В Ульяновской области произошла вспышка африканской чумы свиней

Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко празднует день рождения дочери

Ростовская фотомодель Анастасия Костенко, а по совместительству супруга футболиста Дмитрия Тарасова, 10 июля отмечает день рождения своей дочери Миланы, которой исполнился год.
Обновлено в 05:38
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла на свидании в Польше

Вероятно, причиной смерти стал сердечный приступ 20-летней спортсменки либо асфиксия на фоне сильного перепада температур. — поделились соболезнованиями в Федерации.
Обновлено в 05:02
Кино

Умерла итальянская актриса Валентина Кортезе

Итальянская актриса Валентина Кортезе скончалась в Милане.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни

Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика

Налоговые декларации могут разрешить подавать через МФЦ

Россияне смогут подать декларации по НДФЛ и сведения о налоговых льготах через многофункциональные центры оказания услуг (МФЦ).
Обновлено в 07:18
Политика

Генпрокуратура отказалась проверять полеты Сечина на курорты

Ранее руководитель ЦАП Алексей Карнаухов обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием проверить частные перелеты Игоря Сечина на курорты за счет «Роснефти».
Обновлено в 08:20
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Происшествия

День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище

10 июля 2011 года на территории Татарстана затонул теплоход Булгария. Спасти удалось 79 пассажиров и членов экипажа, 201 человек – погиб.
Обновлено в 03:38
Экономика

Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП еврозоны в 2020 году

Прогноз роста ВВП в европейской зоне остался неизменным — 1,2%, но на 2020 год прогноз понижен с 1,5% до 1,4%.
Обновлено в 07:22
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Грузинские депутаты из оппозиционной партии «Альянс патриотов» прибудут в Москву и встретятся с членами Госдумы.
Обновлено в 07:58
Здоровье

МЧС рассказало, как спастись при укусе змеи

После укуса ядовитой змеи могут возникнуть рвота, головокружение, скачки давления, судороги и другие симптомы отравления.
Обновлено в 04:56
Спорт

ФГР окажет помощь семье погибшей в Польше гандболистки

Обновлено в 07:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное