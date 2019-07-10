Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.

с чего всё началось

"Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении", - отметил источник изданию. Напомним, полеты из России в Грузию прекратились по решению Москвы 8 июля.

Россия может восстановить авиасообщение с Грузией

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