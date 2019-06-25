В России снова могут запретить грузинское виноАБН вчера в 19:39

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.

с чего всё началось

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти заявляли о том, что в грузинских винах обнаружены пестициды и тяжелые металлы.

В России снова могут запретить грузинское вино

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