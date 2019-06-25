Политика

В России снова могут запретить грузинское виноАБН вчера в 19:39

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти заявляли о том, что в грузинских винах обнаружены пестициды и тяжелые металлы.
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с чего всё началось

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.
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РФ может запретить ввоз вина из Грузии

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Что случилось этой ночью: среда, 26 июня

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Ведомостивчера в 14:48

«Коммерсантъ» узнал о возможном запрете импорта вина из Грузии в Россию

Дождьвчера в 14:45

Роспотребнадзор забродил вокруг вина

Коммерсантъвчера в 14:16
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Ребенок в Красноярском крае два дня провел в квартире с мертвым отцом

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Экономика

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Как американские мошенники зарабатывают на «русских хакерах»

Напомним, само понятие «русские хакеры» стало популярно в США в 2016 году, когда спецслужбы США предъявили России обвинение во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США.
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В Росмолодежи рассказали о возможном снижении возраста совершеннолетия

Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал о предпосылках к снижению возраста совершеннолетия с 18 лет до более молодого возраста.
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На Камчатке произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке, сообщает РИА "Новости".
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Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав

Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
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Позднее стороны договорились о совместном развитии территории.
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