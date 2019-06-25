Политика
В России снова могут запретить грузинское виноАБН вчера в 19:39
Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти заявляли о том, что в грузинских винах обнаружены пестициды и тяжелые металлы.
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с чего всё началось
Предыдущий конфликт между Москвой и Тбилиси уже приводил к запрету импорта из Грузии вина, который продлился с 2006 года по 2013-й. Тогда российские власти утверждали, что в винах из Грузии выявлены пестициды и тяжелые металлы.Коммерсантъвчера в 14:16
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Роспотребнадзор запросил у магазинов информацию о доле грузинского вина на полках
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