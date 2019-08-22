Экономика

Россия может увеличить добычу угля к 2035 году в 1,5 разаRambler News Service вчера в 07:51

Новая программа развития угольной отрасли РФ предусматривает рост добычи угля с 440 млн тонн до 550-670 млн тонн к 2035 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию по угольной отрасли.
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Российский политик. Министр энергетики Российской Федерации с 21 мая 2012 года.
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