Экономика
Россия может увеличить добычу угля к 2035 году в 1,5 разаRambler News Service вчера в 07:51
Новая программа развития угольной отрасли РФ предусматривает рост добычи угля с 440 млн тонн до 550-670 млн тонн к 2035 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию по угольной отрасли.
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Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено в 06:29
Экономика
Китай введет импортные пошлины на товары из США на $75 млрд
Министерство торговли КНР объявило, что введет дополнительные пошлины от 5 до 10% на импорт товаров из США стоимостью $75 млрд, сообщает Reuters.
Обновлено в 08:42
Политика
ЕС разработал план, предусматривающий пошлины на товары из США
Евросоюз разработал экономическую программу, в основе которой лежит введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на товары из Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 21:43
Космос
В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA
Обновлено в 07:58
Происшествия
Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией
Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.
Обновлено в 08:35
Политика
Правительство продлило на год режим уничтожения санкционки
Правительство России выпустило постановление о продлении действия правил уничтожения санкционной продукции до 31 декабря 2020 года.
Обновлено в 08:33
Общество
Британцы воспитывали сына как собаку ради участия в телешоу
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Происшествия
На севере Москвы мужчина ранил женщину ножом
Мужчина ранил женщину острым предметом во дворе дома 4А на улице Софьи Ковалевской, сейчас пострадавшую передали врачам, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка полиции.
Обновлено в 07:53
Политика
Британская The Guardian признала российский статус Крыма
Мировые издания, поисковые сервисы, различные интернет-ресурсы периодически обозначают Крым российской территорией, независимо от официальной позиции правительств их стран.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Политика
Зеленский просил поддержки у Белоруссии, заявил Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский просил поддержки у Минска.
Обновлено в 06:22
Происшествия
Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове
Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.
Обновлено в 07:59
Экономика
Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей
Минтруд России установил величину прожиточного минимума на душу населения за второй квартал 2019 года в размере 11 тыс. 185 рубей.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Суд в Москве продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана
Лефортовский суд Москвы продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана до конца октября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:29
Экономика
ВТБ попросил у Путина помощи в создании российского зернового лидера
ВТБ обратился к Владимиру Путину с просьбой помочь банку создать нового российского лидера рынка зерна, который может снизить роль иностранных трейдеров и дать государству больший контроль над экспортом.
Обновлено в 08:14
Политика
Премьер Белоруссии рассказал об интеграции с Россией
9 августа о ходе интеграции двух государств рассказал глава Минэкономразвития России Максим Орешкин.
Обновлено в 07:29
Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину
Премьер-министр Израиля рассказал об итогах визита на Украину.
Обновлено в 08:15
Авто
У LADA Granta будет версия Drive Active
Цена новой модели пока не названа АвтоВАЗ объявил о производстве LADA Granta в версии Drive Active.
Обновлено в 08:45
Общество
Названы российские регионы с самыми высокими зарплатами чиновников
Регионами с самыми высокими зарплатами муниципальных чиновников оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.
Обновлено в 04:20
Политика
В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского
В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».
Обновлено в 05:32
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 08:12
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
Причиной стало распространение широкоэкранных смартфонов-фаблетов, которые, в отличие от планшетов, могут поместиться в карман.
Обновлено в 02:09
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено вчера в 16:23