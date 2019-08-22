Экономика
Россия может увеличить добычу угля к 2035 году в 1,5 разаRambler News Service вчера в 07:51
Новая программа развития угольной отрасли РФ предусматривает рост добычи угля с 440 млн тонн до 550-670 млн тонн к 2035 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию по угольной отрасли.
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Происшествия
У помогавших при ЧП в Неноксе врачей не выявили радиоактивного загрязнения
Московские специалисты завершили обследования врачей медучреждений Архангельска, которые оказывали помощь пострадавшим при ЧП в Неноксе 8 августа.
Обновлено в 05:46
Политика
В Кремле анонсировали важное заявление Путина после совещания по ДРСМД
Владимир Путин сделал важное заявление на совещании с членами Совета безопасности России, где обсуждался Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и недавние испытания США.
Обновлено в 05:36
Кино
С Джеки Чана и Шварценеггера попросили взыскать 216,6 млн рублей
Обновлено в 02:36
Спорт
Драчёв: СБР пригласил всех биатлонистов обсудить условия контрактов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация 27 августа рассмотрит вопрос недовольства спортсменами национальной команды условиями контрактов.
Обновлено в 05:54
Политика
Росгвардия захотела брать земли и объекты для своих нужд
Росгвардия предложила разрешить ей требовать от региональных и муниципальных властей предоставлять ведомству помещения и землю на период выполнения боевых задач.
Обновлено в 04:38
Политика
Зеленский допустил результаты по обмену с Россией «в ближайшие дни»
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что результаты переговоров по обмену военнопленными с Россией появятся уже в ближайшие дни.
Обновлено в 04:47
Политика
Песков прокомментировал заявление Горбачева об аварии в Чернобыле
Журналисты поинтересовались у официального представителя Кремля, могла ли повториться подобная ситуация в условиях аварии в Архангельской области.
Обновлено в 05:41
Музыка
Крутой отреагировал на слова Вайкуле о конфликте между ними
Недавно певица Лайма Вайкуле рассказала журналистам, что между ней и композитором Игорем Крутым пробежала черная кошка.
Обновлено вчера в 03:22
Экономика
Последний зарубежный покупатель самолетов SSJ-100 решил их продать
Мексиканский авиаперевозчик Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 04:13
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
Отмечается, что источник своими глазами видел этот танк и подтвердил, что это Т-90 со сварной башней.
Обновлено вчера в 16:19
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану вызвали в суд скорую помощь
В Лефортовский суд Москвы вызвали скорую помощь для обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 05:46
Происшествия
Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста
Политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток ареста, сообщила на своей странице в Twitter его пресс-секретарь Кира Ярмыш.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре задержаны в Сочи
Пятеро участников перестрелки в Краснодаре, в результате которой погиб мужчина, задержаны правоохранительными органами в Сочи.
Обновлено в 04:03
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Общество
В России установлен рекорд по числу долгожителей
В России зафиксирован новый рекорд по количеству долгожителей в возрасте от 100 лет и старше.
Обновлено вчера в 23:13
Кино
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых актеров 2019 года
Самым высокооплачиваемым актером года стал знаменитый рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон, известный зрителю по фильмам серии «Форсаж» и ремейку «Джуманджи».
Обновлено 21 августа в 14:25
Общество
Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
В июне россияне отдохнут с 12-го по 14-е число, затем праздник ожидает граждан 4 ноября — в День народного единства.
Обновлено в 02:38
Общество
Четыре региона удержали зарплаты бюджетников на уровне майских указов
Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России.
Обновлено в 00:00
Экономика
Мосбиржа приостановила своповые сделки с зерном из-за хищений
Напомним, чистая прибыль Мосбиржи в первом квартале 2019 года сократилась до шестилетнего минимума, составив 3 млрд руб. Это было связано с тем, что из-за пропажи зерна пришлось создавать резерв.
Обновлено в 04:09
Политика
В США запустили продажи футболок с американской Гренландией
Национальный комитет Республиканской партии (NRCC) в поддержку идеи американского президента Дональда Трампа купить Гренландию начал продавать футболки, на которых остров изображен в составе территории США.
Обновлено в 05:33
Общество
В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено вчера в 14:55
Происшествия
Следствие выясняет причину гибели 9-месячного ребёнка под Астраханью
Как добавили в следственных органах региона, женщина сейчас в состоянии комы находится в одном из медучреждений.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Трех полицейских подозревают в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в Екатеринбурге против троих полицейских, которые, как полагает следствие, изнасиловали в служебном автомобиле 21-летнюю девушку, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено вчера в 10:40
Энергетика
Минфин может повысить НДПИ из-за льгот для месторождения «Роснефти»
«Роснефть» просила предоставить ей десятилетний вычет по данному налогу на 46 млрд рублей в год, «Газпромнефть» — на 13,5 млрд рублей в год.
Обновлено вчера в 04:05
Авто
Toyota анонсировала сборку нового RAV4 в России
В России RAV4 будут оснащать двумя новыми "атмосферниками" Dynamic Force объемом 2 л или 2,5 л с комбинированным впрыском топлива, развивающими 150 л.с. и 200 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
МИД Украины рассказал о новом стиле Зеленского в переговорах с Путиным
Прямые переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Зеленского являются новым подходом президента Украины к решению конфликта.
Обновлено в 03:09
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Обновлено в 04:49