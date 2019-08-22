Экономика
Россия может увеличить добычу угля к 2035 году в 1,5 разаRambler News Service 07:51
Новая программа развития угольной отрасли РФ предусматривает рост добычи угля с 440 млн тонн до 550-670 млн тонн к 2035 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию по угольной отрасли.
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Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце положил ногу на столик.
Обновлено в 17:05
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Футбол
«Спартак» уступил «Браге» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы
Португальская "Брага" принимала на своем поле московский "Спартак" в рамках квалификационного матча плей-офф Лиги Европы.
Обновлено в 16:34
Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
Обновлено в 11:56
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Культура
Участникам «Тавриды-Арт» раскрыли секреты продвижения себя
Обновлено в 10:16
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Кремль подтвердил подготовку саммита с участием Ирана и Турции
Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что встреча президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Рухани и Реджепа Тайипа Эрдогана, на которой будут обсуждаться проблемы Сирии, пройдёт 16 сентября в Анкаре.
Обновлено в 13:31
Политика
Зеленский попросил Канаду не возвращать Россию в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку".
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли расплакалась, провожая сына Мэддокса в университет
44-летняя голливудская кинозвезда Анджелина Джоли с трудом сдержала слёзы, когда провожала старшего сына Мэддокса в университет.
Обновлено в 09:29
Гаджеты
Xbox 360 неожиданно получила апдейт
Xbox 360 вышла 22 ноября 2005 года — за прошедшее время её общий тираж составил более 85 млн консолей, а 20 апреля 2016 года компания прекратила производство устройства.
Обновлено в 18:01
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Ранее иски на 13 млн руб. к оппозиционерам подали ГУП «Мосгортранс», ГБУ «Автомобильные дороги» и ООО «Анкор» (владелец ресторана «Армения» на улице Тверской).
Обновлено в 05:04
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
В Евросоюзе уверены, что предложение о возвращении Российской Федерации в состав «Большой восьмерки» в нынешних условиях демонстрируют слабость G7.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
Россия предостерегла от неконтролируемой гонки вооружений
Мир оказался в шаге от неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических абмиций США, заявил исполняющий обязанности постпреда России в ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
Google впервые за пять лет сменила логотип операционной системы Android
Google впервые с 2014 года поменяла дизайн логотипа своей операционной системы Android, сообщается в блоге компании.
Обновлено в 14:56
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян гордятся государственными символами
Согласно материалам опроса, 22% респондентов испытывают симпатию, когда слышат российский гимн или видят герб и флаг страны, в то время как 1% опрошенных относятся к государственной символике с антипатией, а 12% - с равнодушием.
Обновлено в 04:56
Здоровье
На Ставрополье начинается иммунизация против гриппа
В Ставропольский край в рамках национального календаря профилактических прививок пришло 473500 доз вакцины для иммунизации взрослого населения против гриппа.
Обновлено в 10:31
Киберспорт
DICE отменила сореновательный режим «5 на 5» для Battlefield V
DICE объявила о том, что больше не работает над соревновательным режимом «5 на 5» для Battlefield V, который начинали тестировать ещё в Battlefield 1. По словам разработчиков, одной из ключевых причин отмены стали отзывы игроков, не особенно воодушевлённых режимом, на который команда тратит столько времени и человеческих ресурсов.
Обновлено в 11:44
Кино
Еще один роман Кинга будет экранизирован
Очень скоро на экраны выйдет очередная киноадаптация одного из романов «короля ужасов».
Обновлено в 05:48
Общество
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами
Московским школьникам не запретят пользоваться мобильными телефонами во время учебного процесса, рассказал журналистам заместитель руководителя столичного департамента образования и науки города Александр Молотков.
Обновлено в 05:25
Культура
Эннио Морриконе отсудил права на саундтреки к шести фильмам
Апелляционный суд постановил, что композитор Эннио Морриконе может получить права на саундтреки к шести итальянским фильмам, за которые он борется уже почти три года.
Обновлено в 12:45
Армия и оружие
Стало известно о приобретении США танка Т-90
По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
Обновлено в 16:19
Происшествия
Четыре человека пострадали при стрельбе в Лос-Анджелесе
Сообщается, что в результате стрельбы были ранены четыре человека.
Обновлено в 18:05
Технологии
Компания «Ларос» разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31
Российская компания "Ларос" разрабатывает новый спортивный самолет на базе Су-31, который не выпускается с 1997 года.
Обновлено в 08:48
Футбол
В офисе владельца ФК «Чайка» прошли обыски
По данным источника «Блокнот Ростов» накануне в офисе компании «Чайка» в бизнес-центре «Колизей» прошли обыски.
Обновлено в 01:03
Культура
Умер заслуженный артист Виктор Власов
Обновлено в 15:25
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Денисова в Москве Омбудсмен Украины Людмила Денисова уже находится в России, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом переговоров об обмене с российской стороны.
Обновлено в 12:16