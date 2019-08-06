Экономика

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в РоссииИзвестия 07:07

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек. Об этом заявили эксперты РАНХиГС. Результаты их исследования опубликовал «Коммерсант» во вторник, 6 августа.
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с чего всё началось

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.
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США стремятся обеспечить своё превосходство в мире, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора РСМД.
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«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

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Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством

Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.
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В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи

В России вступил в силу закон, ужесточающий наказание за отказ пропустить машину скорой помощи.
Обновлено вчера в 23:55
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