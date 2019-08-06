Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.

с чего всё началось

В России численность рабочей силы в первом квартале 2019 года снизилась до 75 млн — почти на 0,8 млн человек. Об этом заявили эксперты РАНХиГС. Результаты их исследования опубликовал «Коммерсант» во вторник, 6 августа.

В РАНХиГС заявили об уменьшении трудоспособного населения в России

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