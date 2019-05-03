Энергетика
Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил ReutersГазета.Ru 16:08
Сообщается, что "Транснефть" направила просьбу сократить добычу нефти на 900 тысяч тонн в срок до 7 мая. По подсчетам агентства, такое сокращение добычи равняется примерно 10% от общего объема добычи нефти в России. "Транснефть" оперативно не прокомментировала агентству эту информацию.
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