Энергетика
Россия может сократить добычу нефти из-за проблем на «Дружбе»REGNUM вчера в 18:16
Отмечено, что компания «Транснефть», которая транспортирует нефть и нефтепродукты по трубопроводной системе в России и за её пределами, обратилась к нефтяникам с просьбой снизить суточную добычу на 900 тыс. т, что составляет около 6,6 млн баррелей, до 7 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Футбол
Ростральные колонны зажгли в Петербурге в честь «Зенита»
Обновлено в 15:55
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Энергетика
Качественная нефть из России поступила на Мозырский НПЗ в Белоруссии
Качественная российская нефть в субботу, 4 мая, поступила на узел учёта Мозырского НПЗ в Белоруссии после почти двухнедельного перерыва.
Обновлено в 11:15
Общество
Как во Франции прошла 25-я акция «жёлтых жилетов»
В субботу, 4 мая, во французских городах в 25-й раз прошла протестная акция «жёлтых жилетов».
Обновлено в 16:31
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли четыре человека
3 мая в результате ДТП с участием двух автомобилей на Кубани погибли пять человек, было возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы
Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Космос
Астрономы проработали сценарии противодействия угрозе падения астероидов
Вопросы противодействия угрозе столкновения Земли с потенциально опасными астероидами обсудили учёные на специальной конференции Международной академии астронавтики (IAA).
Обновлено 02 мая в 06:51
Единоборства
Александр Шлеменко одержал победу нокаутом на турнире в Челябинске
Главный бой турнира организации Russian Cagefighting Championship (RCC) в Челябинске завершился победой бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко над экс-бойцом UFC Вискарди Андраде.
Обновлено в 13:32
Хоккей
Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Теннис
Кузнецова обыграла Соболенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде
Россиянка Светлана Кузнецова обыграла теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко в первом круге турнира в Мадриде (Испания).
Обновлено в 09:05
Футбол
Панов: «Я не буду поздравлять „Зенит“»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком «Спартака», прокомментировал чемпионство петербургской команды.
Обновлено в 14:46
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Авто
Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander
По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.
Обновлено вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Собчак путешествует по Италии с Богомоловым
Режиссер Константин Богомолов проводит майские каникулы в Италии. Его возлюбленная Ксения Собчак составляет ему компанию.
Обновлено в 11:45
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Происшествия
СК начал проверку после рекомендации врача «вызвать попа» пенсионеру
По его данным, дежурный врач больницы в Новоалтайске отказался принимать пациента в тяжелом состоянии, предложив его родственникам вместо медицинской помощи «вызвать попа».
Обновлено в 15:49
Общество
Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах
В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.
Обновлено в 14:03
Кино
«Мстители: Финал» соберет $2 млрд к концу второй недели проката
Обновлено вчера в 08:54
Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Общество
В Буэнос-Айресе состоялось шествие «Бессмертного полка»
Акция "Бессмертный полк" состоялась в субботу в Буэнос-Айресе. Как передает корреспондент ТАСС, в шествии приняли участие более 200 человек.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон прокомментировала слухи о конфликте с Анджелиной Джоли
Американская актриса Шарлиз Терон прокомментировала конфликт с коллегой Анджелиной Джоли.
Обновлено в 11:16
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Политика
В Грузии назвали условие размещения военной базы США в стране
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал условие размещения военной базы Соединенных Штатов в стране. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:04
Происшествия
Жертвами циклона «Фани» в Индии стали восемь человек
Число погибших в Индии из-за мощного циклона "Фани", который обрушился в пятницу на восточный штат Одиша, увеличилось с трех до восьми человек.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Задержанная на «Монстрации» в Махачкале рассказала об угрозе убийством в полиции
Ольга Москвитина, задержанная на первомайской «Монстрации» в Махачкале, рассказала, что полицейские угрожали ей убийством.
Обновлено в 13:24
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу паспортов жителям Донбасса
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что его команда готовит предложения по поводу того, что Россия начнет в упрощенном порядке выдавать гражданства жителям Донбасса.
Обновлено в 17:28