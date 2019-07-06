Политика
Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по КрымуТАСС 09:58
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации. Автором документа выступил депутат Верховной рады Артур Герасимов.
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Парламентская ассамблея ОБСЕ отклонила смягчающую антироссийские формулировки резолюции поправку
Парламентская газета06:24
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