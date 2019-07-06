Политика

Комитет ПА ОБСЕ поддержал антироссийскую резолюцию по КрымуТАСС 09:58

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ на заседании в субботу принял резолюцию о непризнании Крыма частью Российской Федерации. Автором документа выступил депутат Верховной рады Артур Герасимов.
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Пётр Толстой
Российский политик
Российский политик, журналист, продюсер и телеведущий. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года и руководитель российской делегации в Парламентской Ассамблее ОБСЕ с 2017 года. Член Высшего совета политической партии «Единая Россия».
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