Общество
Россия может потерять триллион рублей в случае гибели 60% пчелRuNews24.ru вчера в 19:21
Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов, выступая в Государственной Думе на совещании по проблеме массовой гибели пчел, заявил, что Россия может потерять триллион рублей.
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с чего всё началось
Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.Интерфаксвчера в 06:25
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Экономика России потеряла триллион рублей из-за массовой гибели пчел
Московский Комсомолецвчера в 07:07
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