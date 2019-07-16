Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.

с чего всё началось

Президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов, выступая в Государственной Думе на совещании по проблеме массовой гибели пчел, заявил, что Россия может потерять триллион рублей.

Россия может потерять триллион рублей в случае гибели 60% пчел

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