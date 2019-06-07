Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ вчера в 13:59
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Автоспорт
Хэмилтон врезался в стену в практике перед Гран-при Канады
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Самолёту авиакомпании UTair потребовалась перезагрузка системы в аэропорту Красноярска
Пассажиров были вынуждены вернуть из самолёта в терминал, оборудование на борту перезагрузили.
Обновлено в 01:21
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Кино
Софи Тернер указала на виновника киноляпа в «Игре престолов»
Известная британская актриса Софи Тернер, исполнившая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», думает, что разобралась с поиском виновного в киноляпе со стаканом кофе.
Обновлено вчера в 14:45
Армия и оружие
Российские военные отступили в Сирии
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Обновлено вчера в 08:11
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
Роспотребнадзор предупредил россиян, что высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, и дал рекомендации по защите от жары.
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Баскетбол
«Торонто» упрочил преимущество в серии с «Голден Стэйт»
Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Торонто", который будет хозяином площадки в следующей встрече 10 июня.
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Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
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Политика
Помпео оценил соглашение США и Мексики по поводу мигрантов
Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал соглашение американской и мексиканской сторон по поводу мигрантов.
Обновлено вчера в 23:29
Кино
Определены дата и место прощания с Александром Кузнецовым
11 июня в московском Доме кино состоится прощание с российским актером Александром Кузнецовым.
Обновлено вчера в 07:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Игры
Глава Take-Two: PC-версию Red Dead Redemption 2 сделать легко
Исполнительный директор Take-Two Штраус Зельник в рамках встречи с инвесторами заявил, что Red Dead Redemption 2 будет очень легко перенести на персональные компьютеры.
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено вчера в 11:39
Здоровье
Злоупотребление орехами приводит к раку печени
Оказывается злоупотребление данным продуктом опасно развитием заболеваний печени, в том числе и онкологических.
Обновлено вчера в 04:26
Экономика
Ростовский губернатор заявил о проектировании линии метро
Власти Ростовской области в 2020 году намерены начать проектирование метро в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:00
Хоккей
Барбашев дисквалифицирован на один матч финала НХЛ
Как сообщает официальный сайт НХЛ, инцидент произошёл на 6-й минуте первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, завершившегося победой "Сент-Луиса" со счетом 2:1.
Обновлено в 00:13
Происшествия
По делу об убийстве спецназовца ГРУ задержали восьмого подозреваемого
Следственный комитет задержал восьмого подозреваемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Хуситы уничтожили американский ударный беспилотник MQ-9 Reaper
Обновлено вчера в 10:46
Общество
Осужденную в США россиянку Осипову перевели в другую тюрьму
Осужденную в США россиянку Богдану Осипову перевели в тюрьму города Ливенворт в штате Канзас.
Обновлено вчера в 19:59
Авто
BMW отзывает кроссоверы BMW X7 в России
Обновлено вчера в 06:36
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Футбол
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов
Россию могут исключить из «новой» Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено в 00:33
Политика
Зеленский утвердился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам работы Верховной Рады за последнее время утвердился в правильности своего решения о ее досрочном роспуске.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено вчера в 16:27
Игры
Утечка: Elden Ring — совместная игра FromSoftware и Джорджа Мартина
В сеть по ошибке Bandai Namco попал постер Elden Ring — по данным инсайдера Дэниеля Ахмада, это и есть совместный проект FromSoftware и Джорджа Мартина, о котором уже некоторое время гуляют слухи.
Обновлено вчера в 20:10
Общество
Минтруд заявил о росте зарплат соцработников
В Министерстве труда сообщили о росте зарплат социальных работников с 12 000 рублей до 34 000.
Обновлено в 00:09
Происшествия
УАЗ упал в обрыв в горах Дагестана, водитель погиб
Один человек погиб и еще четверо получили травмы при падении автомобиля УАЗ в 50-метровый обрыв в горах Дагестана.
Обновлено в 01:33