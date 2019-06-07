Экономика

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ 13:59

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Вести.Ru17:22

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Коммерсантъ13:59

Россия модернизирует железные дороги на Кубе почти за $1 млрд

Интерфакс11:47

Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Взгляд.ру12:20

Россия модернизирует железнодорожное сообщение на Кубе за $1 млрд

Московский Комсомолец12:05

Россия модернизирует железную дорогу на Кубе за $1 млрд

Газета.Ru12:00

Россия и Куба подписали соглашение по модернизации железных дорог острова

ТАСС12:32
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