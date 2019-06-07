Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ 13:59

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.

Политика В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.

Политика Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна» Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Политика Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".

Технологии Описана судьба России во время климатической катастрофы Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.

Наука Ученые установили главную причину старения Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.

Культура Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети» Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.

Культура В Екатеринбурге вручили литературную премию «Неистовый Виссарион» Первую и единственную в России литературную премию, предназначенную критикам, придумали и организовали в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г Белинского, поэтому иным ее название и быть не могло - "Неистовый Виссарион".

Авто В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.

Общество Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Шоу-бизнес Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд по делу об опеке над дочерью В октябре прошлого года звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик пожаловалась, что экс-возлюбленный Антон Радченко забрал у нее 5-месячную дочь и передал на воспитание бывшей домработнице модели.

Политика США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.

Политика Путин опроверг объединение России и Белоруссии Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может.

Здоровье Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.

Авто Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.

Экономика Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.

Транспорт Автомобилистам приготовили новые запреты Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).

Общество Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.

Происшествия В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы» В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.