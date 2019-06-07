Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ 13:59
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 23:25, Ашберн
Политика
Кандидат в премьеры Великобритании признался в употреблении наркотиков
Кандидат в премьер-министры Великобритании Майкл Гоув признался в употреблении кокаина и выразил «глубочайшее сожаление» об этом опыте, сообщает газета The Daily Mail.
Обновлено в 18:36
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Удачный день, который надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии, покоя и правильного хода вещей.
Обновлено 05 июня в 11:08
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В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено вчера в 00:06
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Зеленский поблагодарил Раду за «пробивание дна»
Зеленский в видеобращении выразил благодарность парламентариям за то, что в преддверии выборов в Раду они "не вводят народ в заблуждение", продолжая "оставаться собой", "прогуливая" и занимаясь "кнопкодавством".
Обновлено в 19:18
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
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Путин ответил на вопрос о торговой войне пословицей про обезьяну
Российский лидер Владимир Путин ответил на вопрос о схватке за экономическое равенство китайской пословицей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 10:26
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Ученые рассказали, почему фастфуд опасен для детей
Обновлено в 19:00
Технологии
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
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Ученые установили главную причину старения
Американские ученые считают, что причиной старения все таки является возраст.
Обновлено в 14:16
Культура
Эрнст рассказал о судьбе шоу «Голос. Дети»
Канал решил аннулировать результаты шоу, в котором победила дочь Алсу Микелла Абрамова, так как международная компания Group-IB выявила накрутку голосов на шоу.
Обновлено в 20:27
Культура
В Екатеринбурге вручили литературную премию «Неистовый Виссарион»
Первую и единственную в России литературную премию, предназначенную критикам, придумали и организовали в Свердловской областной универсальной научной библиотеке имени В.Г Белинского, поэтому иным ее название и быть не могло - "Неистовый Виссарион".
Обновлено в 07:38
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ульяновский автозавод (УАЗ), входящий в группу Sollers, при создании внедорожника нового поколения будет использовать технологии Aurus.
Обновлено в 07:53
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес
Участница шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик проиграла суд по делу об опеке над дочерью
В октябре прошлого года звезда шоу «Топ-модель по-русски» Арина Перчик пожаловалась, что экс-возлюбленный Антон Радченко забрал у нее 5-месячную дочь и передал на воспитание бывшей домработнице модели.
Обновлено в 07:43
Политика
США и Мексика достигли соглашения по борьбе с мигрантами
США и Мексика достигли соглашения по вопросу борьбы с нелегальными мигрантами. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
Обновлено в 22:02
Политика
Путин опроверг объединение России и Белоруссии
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что об объединении России и Белоруссии речи идти не может.
Обновлено в 10:32
Здоровье
Какие продукты с грядки могут заменить антибиотики
Некоторые продукты могут заменять собой лекарства. Так же, как медикаменты, принимать их нужно со вниманием к противопоказаниям.
Обновлено в 04:50
Авто
Обновленная Mazda 3 готовится к продажам в России
Для российского рынка будут представлены переднеприводные Mazda 3, с атмосферным бензиновым движком - 1,5 л и 6-ти ступенчатой механической коробкой передач.
Обновлено в 15:23
Общество
Турист открыл сейф, который не поддавался 40 лет
Обновлено в 13:45
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Экономика
Путин подписал закон о снижении цен на жизненно важные лекарства
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарства (ЖНВЛП) снижать на них цену.
Обновлено в 06:47
Общество
«Почему языки такие разные — интересный вопрос. Но почему они такие одинаковые, вопрос еще интереснее!»
Другое дело, что может быть так: что-то считалось диалектом одного языка, а на самом деле это отдельный язык, очень интересный, совершенно по-другому устроенный, который совсем не описан.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество
«Потеплеет и снова похолодает»: синоптики рассказали о погоде на выходных в Челябинске
Похолодание в Челябинске, наконец, снова сменит тепло. Погода наладится уже на выходных.
Обновлено в 06:05
Транспорт
Автомобилистам приготовили новые запреты
Если пьяный водитель нанесет тяжкий вред здоровью, ему грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (в настоящее время всего лишь до 4 лет).
Обновлено в 22:52
Общество
Boeing не собирался исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года
Компании Boeing стало известно о проблемах в работе системы предупреждения пилотов об опасном угле атаки, характерном для модели 737 МАХ, еще два года назад.
Обновлено в 22:20
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено вчера в 13:45