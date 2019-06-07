Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ вчера в 13:59
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
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Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
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Как сообщили 78.ru в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД, в результате наезда на дикое животное на 38-м километре автодороги Кириши — Смолино погиб 35-летний пассажир легковушки.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Депутат Рады призвал судить экс-президентов Украины за госизмену
Депутат Верховной рады Юрий Левченко призвал судить экс-президентов Украины Леонида Кравчука и Леонида Кучму за госизмену.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
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Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Армия и оружие
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблём
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщила, что утром 7 июня в Восточно-Китайском море американский Chancellorsville внезапно пересёк курс большому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов».
Обновлено вчера в 06:46
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Хоккей
В семье Владимира Тарасенко родился сын
Обновлено в 02:33
Армия и оружие
Контракт на поставку 76 Су-57 в ВКС могут подписать на «Армии-2019»
Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей пятого поколения Су-57 может быть подписан на форуме "Армия-2019", сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 03:07
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области в ДТП погибли три человека.
Обновлено в 01:40
Происшествия
МВД начало служебную проверку из-за фотографий из «квартиры» Голунова
В первом сообщении МВД о ситуации с Голуновым (пресс-служба главка не называет журналиста по имени) говорилось, что полицейские нашли свертки с порошком «при личном досмотре», а также «по месту проживания задержанного».
Обновлено вчера в 11:34
Общество
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
Обновлено вчера в 03:03
Происшествия
В Петербурге грузовик упал с моста
Как пишут свидетели, мост, с которого упал грузовик, аварийный.
Обновлено в 02:58
Авто
Внешняя подушка безопасности разработки ZF прошла первые тесты
Обновлено 06 июня в 11:05
Шоу-бизнес
В Канаде умерла самая старая жительница страны
Самая старая жительница Канады Эллен Гибб умерла на этой неделе на 115-м году жизни в доме престарелых города Норт-Бэй (провинция Онтарио).
Обновлено в 03:36
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Шоу-бизнес
Дочка Леры Кудрявцевой получила неординарный подарок
Дочка Леры Кудрявцевой получила от ее стилиста Макса Гора неординарный подарок. Он преподнес ей куклу – копию матери.
Обновлено в 00:25
Автоспорт
Леклер показал лучшее время на второй практике Гран-при Канады
Обладателем лучшего результата по итогам второго практики стал пилот Ferrari Шарль Леклер.
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Названы топ-10 популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Авто
Aston Martin готовит особый Vulcan для гонок Gumball 3000
Британский автопроизводитель готовит уникальную дорожную версию суперкара Vulcan для участия в гонке Gumball 3000 в этом году.
Обновлено в 01:25
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах защиты от жары
Высокая температура воздуха может привести к обострению хронических заболеваний, а также резкому ухудшению здоровья и перегреву организма.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте журналиста «Медузы»
Следователь московской полиции планирует в пятницу обратиться в суд с ходатайством об аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке продажи наркотиков.
Обновлено вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено вчера в 09:50
Футбол
«Манчестер Юнайтед» предложил € 95 млн за Кулибали
Согласно источнику, английский клуб предложил неаполитанцам € 95 млн за 27-летнего футболиста, тогда как "адзурри" хотят выручить с его продажи более € 100 млн.
Обновлено вчера в 20:35
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак снимается в эксклюзивной рекламе за 6 млн рублей
Время от времени предпочтения рекламодателей меняются, и сейчас мода на дерзких. К таким, несомненно, относится Ксения Собчак.
Обновлено в 03:25
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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