Экономика

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ вчера в 13:59

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Вести.Ruвчера в 17:22

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Коммерсантъвчера в 13:59

Россия модернизирует железную дорогу на Кубе за $1 млрд

Газета.Ruвчера в 12:00

Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Взгляд.рувчера в 12:20

Россия модернизирует железнодорожное сообщение на Кубе за $1 млрд

Московский Комсомолецвчера в 12:05

Россия и Куба подписали соглашение по модернизации железных дорог острова

ТАССвчера в 12:32

Россия модернизирует железные дороги на Кубе почти за $1 млрд

Интерфаксвчера в 11:47
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