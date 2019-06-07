Экономика

Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ 13:59

Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрд

Коммерсантъ13:59

Россия модернизирует железную дорогу на Кубе за $1 млрд

Газета.Ru12:00

Россия и Куба подписали соглашение по модернизации железных дорог острова

ТАСС12:32

Россия модернизирует железнодорожную сеть Кубы

Взгляд.ру12:20

Россия модернизирует железнодорожное сообщение на Кубе за $1 млрд

Московский Комсомолец12:05

Россия займется модернизацией железных дорог на Кубе

ФАН12:53

Россия модернизирует железные дороги на Кубе почти за $1 млрд

Интерфакс11:47
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Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
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Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
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Политика

Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены

Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
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Политика

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В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса

В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.
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Теннис

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Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

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Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками

Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
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В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин

Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
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Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе

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«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли

В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
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