Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ 13:59
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Происшествия
СК задержал восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца
Восьмой участник конфликта в подмосковном Красногорске, в котором был убит бывший военнослужащий, задержан, семеро уже под арестом, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 14:48
Политика
Зеленский оценил свое решение о роспуске Рады
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его решение о роспуске Рады было правильным.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
США выразят России протест из-за инцидента с кораблями
По словам главы Пентагона, США выражают обеспокоенность и намерены передать России ноту протеста по дипломатическим каналам.
Обновлено в 14:20
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Кино
Сценарист «Чернобыля» удивлен реакцией россиян и украинцев на сериал
Как признался сценарист, он нервничал из-за возможного неприятия "Чернобыля" на Украине, в России, Белоруссии и других бывших советских республиках.
Обновлено в 03:01
Авто
LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus
Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Экономика
Названы возможные сроки начала строительства второго блока АЭС «Аккую»
Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв назвал возможные сроки начала строительства второго энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.
Обновлено в 13:49
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Российская госкорпорация «Газпром» готова начать переговоры с Украиной о прямых поставках газа по сниженной цене, заявил 7 июня глава компании Алексей Миллер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 06:53
Политика
Рогозин предложил Китаю совместно создать лунную базу
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил Китаю заняться совместным созданием лунной базы для мониторинга космического пространства и изучения дальнего космоса.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.
Обновлено в 14:03
Политика
Охранники Путина помогли Си Цзиньпину не упасть со сцены
Председатель КНР пожал одному из них руку и чуть не упал со сцены. Си Цзиньпина удержали сотрудники охраны лидера России Владимира Путина.
Обновлено в 15:03
Политика
Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года
Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.
Обновлено в 11:39
Театры
В Перми опровергли информацию об отъезде Теодора Курентзиса
В Пермском оперном рассказали, что никаких официальных заявлений по поводу отъезда из Перми Теодор Курентзис не делал и коллектив не собирал.
Обновлено в 08:21
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Финансы
Рубль слегка повышается к доллару и евро на фоне ускорившей рост нефти
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль лишь слегка подрастает к доллару и евро на дневных торгах, несмотря на уверенно дорожающую нефть.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие
Двое украинских военных погибли при попытке прорыва позиций ДНР
В результате атаки на позиции Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли двое боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил 7 июня начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:44
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Обновлено в 14:15
Теннис
Roland Garros. Полуфинал Джоковича и Тима перенесен на субботу
В мужской сетке соревнований серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим не смогли выявить финалиста. Причина – обрушившийся на Париж дождь.
Обновлено в 13:28
Экономика
Орешкин высказался против владения ЦБ коммерческими банками
Главная задача, по мнению Орешкина, поддерживать конкуренцию на рынке, а участие ЦБ в работе коммерческих банков ведет к ее снижению.
Обновлено в 14:14
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного
Обновлено в 04:00
Энергетика
В России не планируют продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Согласно договоренности, 1 января цены на бензин выросли не более чем на 1,7%. С 1 февраля стоимость топлива индексируют равномерно, чтобы по итогам года не превысить прогнозируемую инфляцию в 4,6%.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Пашинян заявил о планах получить от России «немаленькое» оружие
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом России Владимиром Путиным поставку оружия в страну.
Обновлено в 09:35
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
Зеленский заявил о причастности России к обострению в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил об обстреле позиций ВСУ ополченцами самопровозглашённых республик Донбасса.
Обновлено в 11:58
Хоккей
«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли
В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 20:00