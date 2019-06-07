Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ вчера в 13:59
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Шоу-бизнес
Юлия Михалкова худеет к отпуску
Обновлено вчера в 20:00
Хоккей
Скиннер подписал контракт с «Баффало» на 72 миллиона долларов
С 27-летним хоккеистом подписано восьмилетнее соглашение на общую сумму в 72 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 23:16
Общество
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку
Обновлено вчера в 23:03
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Футбол
Сборная Украины разгромила команду Сербии в отборе ЧЕ–2020
Матч группового этапа отборочного цикла чемпионата Европы–2020 между Украиной и Сербией завершился победой украинских футболистов.
Обновлено вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
Virtus.pro и TOAO прекратили сотрудничество
Игрок в CS: GO Матеуш TOAO Завистовски сообщил о завершении сотрудничества с киберспортивной организацией Virtus.pro.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Борисов заявил о катастрофических перегрузках SSJ 100 во время ЧП
Во время катастрофы в Шереметьево лайнер SSJ 100 испытал перегрузки, на которые не был рассчитан, заявил вице-премьер Юрий Борисов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:19
Экономика
Смольный подписал соглашение о развитии системы «Умный город» на 1 млрд рублей
Как заявляют участники соглашения, объем инвестиций составит около 1 млрд рублей.
Обновлено в 02:54
Космос
NASA разработало марсианский вертолет
Американские специалисты заявили об успешном окончании предварительных испытаний инновационного космического аппарата Mars Helicopter в марсианской среде.
Обновлено в 04:31
Хоккей
Защитник Койвисто перешел из московского «Динамо» в «Берн»
Швейцарский клуб «Берн» объявил о переходе в команду защитника московского «Динамо» и сборной Финляндии Миика Койвисто.
Обновлено в 03:24
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Авто
Назван топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова с мефедроном
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Наука
Ученые переписали родословную ленивцев
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Российские клубы могут остаться без Лиги чемпионов
Задумка ЕСА заключается в том, что Лига чемпионов станет закрытым турниром без принципа отбора.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Экономика
Силуанов увязал выделение денег Белоруссии с интеграцией
Отношения между Москвой и Минском в очередной раз испортились, после того как Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере.
Обновлено в 04:08
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено вчера в 06:41
Наука
Ученые назвали причину опасного синдрома беспокойных ног
Обновлено в 01:09
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
В Свердловской области горит исправительная колония
В исправительной колонии в Свердловской области горят четыре жилых корпуса и производственное здание.
Обновлено в 02:58
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода.
Обновлено в 04:46