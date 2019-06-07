Экономика
Россия модернизирует железные дороги Кубы за $1 млрдКоммерсантъ вчера в 13:59
Россия и Куба заключили соглашение о модернизации железнодорожной сети острова почти на $1 млрд, заявил вице-премьер, сопредседатель межправительственной комиссии Россия—Куба Юрий Борисов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:27, Ашберн
Происшествия
Школьница забеременела от 47-летнего мигранта в Подмосковье
Обновлено вчера в 05:10
Культура
Эрнст отверг планы закрыть шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:05
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы»
Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
Обновлено вчера в 04:46
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Гоночный КамАЗ столкнулся с легковушкой в Петербурге
Грузовик, с виду напоминающий раллийный КамАЗ, поворачивал направо на перекрестке и столкнулся с автомобилем Volvo, который пытался проскочить на полосу.
Обновлено в 01:58
Политика
Пушков оценил требования «Нафтогаза» к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия, выдвинутые главой "Нафтогаза" Алексеем Коболевым в вопросе переговоров по поставкам газа на Украину и заключению соответствующих контрактов.
Обновлено вчера в 18:41
Музыка
Децл был посмертно удостоен награды на премии «МУЗ-ТВ»
Обновлено в 03:22
Происшествия
Вскрылись новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 14:03
Кино
Создателей сериала «Чернобыль» снова обвинили в искажении правды
Обновлено в 01:56
Общество
Турист смог открыть сейф в музее после 40 лет безуспешных попыток
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Владимир Путин снял Андрея Назарова с должности прокурора Башкирии
Назаров, руководивший прокуратурой республики шесть лет, продолжит карьеру в Курганской области на той же должности.
Обновлено в 02:14
Экономика
Лукашенко запретил белорусам ползать на коленях перед Россией
Белоруссия больше всех пострадала из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" и сумма компенсаций в 20 миллионов долларов ее не устраивает.
Обновлено вчера в 06:32
Футбол
Россию могут исключить из новой Лиги чемпионов, заявили в Ла Лиге
Россия может быть "почти полностью исключена" из новой Лиги чемпионов из-за низких показателей в рейтинге УЕФА.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин: В свое время не было никакой Украины
В свое время не было никакой Украины.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Задержан восьмой фигурант по делу об убийстве экс-бойца ГРУ
Официальное сообщение о задержании 8-го участника массовой драки, закончившейся убийством бывшего военнослужащего ГРУ Никиты Белянкина, появилось на официальном сайте Следственного Комитета.
Обновлено вчера в 17:41
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне традиционным парадом
Традиционный военный парад по случаю 93-летия королевы Великобритании Елизаветы II состоится в субботу на Парадном плацу Королевской конной гвардии в Лондоне.
Обновлено вчера в 22:48
Армия и оружие
США разочарованы отправкой турецких военных на обучение в Россию
В Вашингтоне разочарованы решением Турции отправить в Россию военных специалистов для обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) С-400, заявила заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Обновлено в 01:32
Здоровье
В России готовится к регистрации препарат для лечения рака
Новый препарат для лечения рака оказался намного эффективнее ближайших аналогов.
Обновлено в 02:46
Политика
На Украине возбудили дело из-за призыва Кучмы снять блокаду Донбасса
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) возбудила дело из-за призыва снять блокаду Донбасса.
Обновлено вчера в 13:36
Авто
В новых внедорожниках УАЗ появятся технологии Aurus
Ранее глава Sollers Вадим Швецов раскрыл некоторые детали нового внедорожника, производство которого может быть начато в 2020 или 2021 годах.
Обновлено вчера в 07:40
Политика
Трамп: США и Мексика достигли соглашения
Ранее Трамп заявил, что если США и Мексика 6 июня не придут к соглашению по вопросу о пошлинах и мигрантах, то уже с понедельника, 10 июня, Вашингтон введет 5%-ые пошлины на мексиканские товары.
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Зеленский убедился в правильности решения распустить Раду
Президент Украины Владимир Зеленский убедился в правильности решения о роспуске Рады, поскольку депутаты продолжают "заниматься кнопкодавством" и "прогуливать".
Обновлено в 03:15
Авто
Продажи иномарок с пробегом в России выросли на 4,5%
Обновлено в 02:00
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено вчера в 16:55
Политика
Зеленский устроил закрытую встречу с прессой в лесу
Президент Украины Владимир Зеленский устроил закрытую встречу с журналистами в лесу, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 03:02
Общество
Правительство Франции готово снизить свою долю в Renault для укрепления альянса с Nissan
По данным источников американской газеты The Wall Street Journal, причиной такого шага стала позиция компании Nissan, которая входит в альянс с Renault и Mitsubishi.
Обновлено в 02:38
Общество
Полезные сладости: какой десерт съесть без угрызений совести
Пастила — исконно русское лакомство, под мармеладом в нашей стране тоже подразумевают прозрачный вид пастилы, в то время как в Европе этим словом принято называть что-то вроде конфитюра.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51