Экономика
Россия модернизирует железнодорожное сообщение на Кубе за $1 млрдМосковский Комсомолец 12:05
Россия и Куба согласовали проект модернизации железных дорог на острове. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, стоимость проекта составит почти миллиард долларов.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 18:15, Ашберн
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено в 04:02
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Шоу-бизнес
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Футбол
Украина — Сербия 5:0
Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.
Обновлено в 16:36
Наука
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Обновлено вчера в 04:14
Происшествия
Появились новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Евгения Исаенкова пропала в ночь с 1 на 2 мая. Накануне убийства Кулаков и Исаенкова активно переписывались.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
По данным издания People, Ирина Шейк и Брэдли Купер официально расстались после четырех лет вместе.
Обновлено в 02:59
Экономика
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.
Обновлено в 05:10
Общество
Опубликовано видео с Ассанжем в британской тюрьме
Видеоагентство Ruptly, входящее в телесеть RT, опубликовало эксклюзивное видео с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится журналист.
Обновлено в 13:15
Экономика
Путин подписал закон о регулировании цен на жизненно важные лекарства
В России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.
Обновлено в 06:26
Армия и оружие
В США оценили модернизированный Ту-22М3М
Издание The National Interest назвало "неприятным сюрпризом" для Военно-морских сил США дальний бомбардировщик РФ Ту-22М3М.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
National Interest: Трамп дает задний ход на Ближнем Востоке
Появились три обстоятельства, которые свидетельствуют об изменении политики администрации президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке.
Обновлено в 12:37
Технологии
Описана судьба России во время климатической катастрофы
Международная группа ученых из России и США выяснили, что к концу XXI века из-за глобального потепления значительная доля азиатской части России станет пригодной для жизни большого числа людей, в том числе климатических беженцев.
Обновлено в 00:31
Общество
Проректор президентского института назвал учителей «отвратительными неудачниками»
Проректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте РФ Иван Федотов назвал педагогов, преподающих в школах, «отвратительными неудачниками».
Обновлено в 15:32
Энергетика
Ростех разработает газозаправочные модули для АЗС «Роснефти»
Госкорпорация Ростех и "Роснефть" договорились о сотрудничестве по разработке и установке на АЗС терминалов для заправки автомобилей сжиженным и компримированным (сжатым) природным газом (СПГ и КПГ).
Обновлено в 12:20
Футбол
Эден Азар официально стал игроком «Реала»
Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.
Обновлено в 16:55
Транспорт
Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 17:55
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.
Обновлено в 17:46
Наука
Ученые создали квантовый «ховерборд»
Обновлено в 04:49
Происшествия
МВД назвало ошибкой сотрудников главка фото «из квартиры Голунова»
Главное управление МВД России по Москве назвало ошибкой размещение фотографий из предполагаемой квартиры журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 16:30
Авто
LADA Vesta может получить «автомат» от создателей КП для Aurus
Московская компания КАТЕ, разработавшая автоматическую коробку передач для автомобилей Aurus, может адаптировать ее под LADA Vesta.
Обновлено в 04:33
Наука
Переход к размножению половым путём и секс стали защитой от рака
Научными сотрудниками университета Монпелье (Франция) выяснено, что причиной появления секса, как полового размножения, оказалась не защита от всякого рода паразитов или ретровирусов, а стремление первых многоклеточных организмов на Земле защитить себя от «заразных» форм рака.
Обновлено в 17:24
Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак растрогал Сеть трогательным признанием в любви
Известно, что после развода певица Ани Лорак прекратила общение с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу.
Обновлено в 02:50
Общество
Mash: состояние Бари Алибасова ухудшилось
Обновлено в 16:15 Ухудшилось состояние продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 06:41
Политика
Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании
Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».
Обновлено в 14:15
Футбол
Сборная Испании разгромила Фарерские острова
Сборная Испании одержала победу над командой Фарерских островов (4:1) в матче 3-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе F. В составе победителей отличились Серхио Рамос (5-я минута), Хесус Навас (19) и Хосе Гайя (71), а еще один мяч в ворота хозяев оказался после рикошета от голкипера Тейтура Гестссона на 33-й минуте.
Обновлено в 16:47