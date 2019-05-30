Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82РИА Новости 06:45

Ил-82 построен на базе транспортника Ил-76. Эти машины, которые также называют "самолетами Судного дня", предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.

с чего всё началось

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