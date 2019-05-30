Армия и оружие
Россия модернизирует «самолеты Судного дня» Ил-80 и Ил-82РИА Новости 06:45
Опытно-конструкторская работа по модернизации воздушных командных пунктов (ВКП) на базе самолетов Ил-80 и Ил-82 завершена, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко в ходе посещения нижегородского НПП "Полет". По итогам модернизации ВКС получат второе поколение таких самолетов.
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с чего всё началось
Ил-82 построен на базе транспортника Ил-76. Эти машины, которые также называют "самолетами Судного дня", предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.РИА Новости06:45
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Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержан ряд бывших и действующих сотрудников МВД
В Кабардино-Балкарии задержали сотрудников полиции, которые в 2017—2018 годах получили взятки в общем размере 42 млн рублей от водителей, перевозящих спиртосодержащую продукцию по федеральной трассе «Кавказ».
Обновлено в 06:07
Политика
Саакашвили заявил о готовности вести переговоры с Галустяном
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в эфире телеканала "Наш" рассказал, при каком условии Москва и Киев смогут вести переговоры.
Обновлено в 08:45
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде с грозой и градом
Обновлено в 08:59
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Столкновение прогулочных катеров в Будапеште попало на видео
В Сети появилось видео аварии с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 04:53
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«Куда в таком возрасте!» — Любовь Успенская оголила ноги ради фанатов. Те затеяли спор
Артистка сидит в белом кресле, закинув ногу на ногу и оголяя таким образом бедра.
Обновлено в 07:24
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Рада отказалась согласовать отставку премьера Гройсмана
Если бы Рада проголосовала за отставку Гройсмана, то до момента формирования коалиции после выборов в парламент правительство работало бы как исполняющее обязанности.
Обновлено в 06:28
Финансы
Чистый спрос россиян на наличную валюту в марте вырос на 44%
"В марте 2019 года, после нескольких месяцев падения, на внутреннем рынке несколько повысился чистый спрос населения на наличную иностранную валюту, в основном - на доллары США В марте 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем чистый спрос населения на наличную иностранную валюту вырос на 44% и составил $1,2 млрд", - содержится в документе.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Уфа» и «Томь» назвали стартовые составы на стыковой матч
Тренерский штаб «Уфы» во главе с Вадимом Евсеевым назвал стартовый состав на первый стыковой матч за право остаться в РПЛ против «Томи».
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Яна Рудковская провела экскурсию по роскошному участку в Подмосковье
Загородный дом Яны Рудковской и Евгения Плющенко в Подмосковье поддался атаке журналистов.
Обновлено в 06:58
Происшествия
Российский сотрудник миссии ООН покинул Косово
В результате несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, включая российского гражданина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 09:30
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внёсло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Политика
Признавшаяся в нелюбви к России депутат от КПРФ назвала себя патриотом
Депутат Окружного собрания Ненецкого Автономного округа от партии КПРФ Ольга Карпова, признавшаяся в нелюбви к России, прокомментировала свое резонансное высказывание.
Обновлено в 07:14
Авто
Ferrari представила новый суперкар SF90 Stradale
Итальянский премиальный производитель Ferrari официально продемонстрировал публике обновленную гибридную версию суперкара SF90 Stradale.
Обновлено в 03:25
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Политика
Замминистра транспорта Италии осудили за коррупцию
Суд города Генуя в четверг приговорил замглавы министерства инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси к трем годам и пяти месяцам заключения в рамках процесса о "безумных тратах" высокопоставленных чиновников области Лигурия, сообщает телеканал Rainews24.
Обновлено в 08:43
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Происшествия
«Мемориал» признал активиста «Голоса» Романа Удота политзаключенным
Правозащитный центр «Мемориал» признал активиста движения «Голос» Романа Удота политическим заключенным.
Обновлено в 09:36
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Обновлено в 07:16
Культура
Александр Друзь извинился за конфликт с Бером
На заседании правления международной ассоциации было принято решение, что конфликт между Друзем и Ильей Бером "не имеет отношение к деятельности ассоциации".
Обновлено в 08:53
Политика
Кремль попросил социологов разъяснить падение рейтинга доверия Путину
В Кремле обратили внимание на исследование ВЦИОМа, которое показало падение рейтинга доверия россиян президенту Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:08
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставку НДФЛ для иностранцев и россиян
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранцев и россиян.
Обновлено в 05:04
Кино
В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»
Обновлено в 09:24
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Транспорт
Онлайн-такси начнут отказывать в поездке пассажирам с низким рейтингом
Команда сервиса онлайн-заказа такси Uber сообщила о новых правилах для пассажиров в США и Канаде.
Обновлено в 06:55