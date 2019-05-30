Армия и оружие

На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управленияРИА Новости 06:28

Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82 модернизируют

Коммерсантъ09:49

Россия обновит самолеты «Судного дня»

Lenta.ru08:59

В Нижнем Новгороде завершается разработка модернизированных воздушных пунктов управления

ТК Звезда08:15

В России модернизируют «самолеты Судного дня»

Газета.Ru07:26

Минобороны пообещало модернизировать «самолеты Судного дня»

РБК07:16

На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

РИА Новости06:28

Россия модернизирует «самолеты Судного дня»

Телеканал 360°07:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 11:15, Ашберн
Происшествия

СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции

Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Авто

Jaguar объявил цены на обновленный Jaguar XE для рынка РФ

Российский офис марки объявил старт приема заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:32
Футбол

Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»

Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Общество

Ливень с градом обрушился на Москву

По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Культура

Роулинг порадует поклонников Гарри Поттера новыми рассказами

Британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, выпустит еще четыре рассказа по этой фантастической вселенной.
Обновлено в 09:51
Хоккей

Защитник «Автомобилиста» Тимашов перешел в «Сибирь»

В Новосибирск отправляется защитник Николай Тимашов, за которого будет выплачена денежная компенсация.
Обновлено в 10:26
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия

«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске

Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Политика

Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»

Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы».
Обновлено в 04:03
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Футбол

Уфа — Томь 1:0 (2-й тайм)

Тренерский штаб «Уфы» во главе с Вадимом Евсеевым назвал стартовый состав на первый стыковой матч за право остаться в РПЛ против «Томи».
Обновлено в 09:14
Политика

Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам

Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей

Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Финансы

Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев

Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Общество

Судей в Краснодаре начали проверять после жалобы автоконцернов в ФСБ

Обновлено в 06:24
Армия и оружие

При крушении вертолета на Украине погибли четверо военных

Обновлено в 01:27
Кино

Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»

«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Технологии

В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века

Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 08:55
Политика

Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках

Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Политика

Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном

Обновлено в 10:42
Происшествия

В библиотеку МГУ ударила молния

В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика

ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину

Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Общество

В Подмосковье принят закон о платных парковках

В Подмосковье появился закон о правилах организации платных парковок. Депутаты Мособлдумы приняли его сразу в трех чтениях.
Обновлено в 08:33
Общество

IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»

"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Политика

Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов

За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Экономика

Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев

Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное