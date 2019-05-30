Армия и оружие
На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управленияРИА Новости 06:28
Новый воздушный пункт управления будет создан на базе вертолёта Ми-38, заявил замминистра обороны России Алексей Криворучко журналистам в ходе посещения научно-производственного предприятия "Полёт".
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Происшествия
СК задержал двух своих сотрудников по подозрению в коррупции
Следственный комитет (СК) задержал двух сотрудников своего транспортного управления по подозрению в коррупции, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 09:03
Авто
Jaguar объявил цены на обновленный Jaguar XE для рынка РФ
Российский офис марки объявил старт приема заказов на обновленный седан XE.
Обновлено в 04:32
Футбол
Сергей Семак: «Что касается разговора про чемпионов по игре, то мы все показали в Краснодаре»
Поход на радио действительно стал апогеем: 2 часа беготни и переключений с одного формата на другой, с серьезного на шуточный, плюс Детское радио подразумевало отдельную интонацию.
Обновлено в 04:45
Общество
Ливень с градом обрушился на Москву
По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.
Обновлено в 09:32
Культура
Роулинг порадует поклонников Гарри Поттера новыми рассказами
Британская писательница Джоан Роулинг, являющаяся автором серии книг о юном волшебнике Гарри Поттере, выпустит еще четыре рассказа по этой фантастической вселенной.
Обновлено в 09:51
Хоккей
Защитник «Автомобилиста» Тимашов перешел в «Сибирь»
В Новосибирск отправляется защитник Николай Тимашов, за которого будет выплачена денежная компенсация.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Вашингтон назвал экспортный газ США «молекулами американской свободы»
Представители Министерства энергетики Соединенных Штатов назвали природный газ США «молекулами американской свободы».
Обновлено в 04:03
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова сыграл в популярном турецком сериале «Воскресший Эртугрул».
Обновлено в 09:35
Космос
Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Футбол
Уфа — Томь 1:0 (2-й тайм)
Тренерский штаб «Уфы» во главе с Вадимом Евсеевым назвал стартовый состав на первый стыковой матч за право остаться в РПЛ против «Томи».
Обновлено в 09:14
Политика
Госдума одобрила применение пластиковых наручников к авиадебоширам
Госдума приняла в первом чтении проект закона, разрешающий экипажам авиакомпаний применять жесткие средства сдерживания против дебоширов на борту.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В ДТП в Ленинградской области погибли двое детей
Двое шестилетних детей погибли, их мать пострадала при столкновении грузовика с прицепом и легкового автомобиля на трассе во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Обновлено в 10:37
Финансы
Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев
Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.
Обновлено в 10:46
Кино
Популярнее «Игры престолов» стал сериал «Чернобыль»
«Чернобыль» получил от пользователей оценку 9,6 балла из 10. В тройке лидеров сериал «Планета Земля 2» и «Братья по оружию».
Обновлено в 05:35
Технологии
В Китае обнаружили кладбище времен бронзового века
Археологи обнаружили в провинции Юньнань на юге Китая кладбище с могилами, датирующимися периодом раннего бронзового века.
Обновлено в 08:55
Политика
Пентагон запретит работать вместе с Россией при космических пусках
Министерство обороны США внесло Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничество при космических пусках.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В саратовской школе рассказали о нападении подростка на класс
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя рассказала, как классная руководительница отреагировала на нападение подростка на класс в Вольске.
Обновлено в 08:53
Политика
Саакашвили собрался вести переговоры с Галустяном
Обновлено в 10:42
Происшествия
В библиотеку МГУ ударила молния
В здание фундаментальной библиотеки МГУ имени Ломоносова ударила молния, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину
Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.
Обновлено в 08:43
Общество
В Подмосковье принят закон о платных парковках
В Подмосковье появился закон о правилах организации платных парковок. Депутаты Мособлдумы приняли его сразу в трех чтениях.
Обновлено в 08:33
Общество
IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов»
"Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.
Обновлено в 10:14
Политика
Экс-министр экономики Украины заявил, что страна движется к катастрофе
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил о надвигающейся катастрофе, связанной с дефолтом.
Обновлено в 00:10
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Полицейские в Петербурге провели массовые задержания мигрантов
За два дня полиция Петербурга провела массовое задержание граждан стран Таджикистана и Узбекистана, незаконно находящихся на территории России.
Обновлено в 10:43
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27