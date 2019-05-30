Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82Политическая Экспертиза 11:44
По словам замминистра, нынешние технологии РФ позволяют создать новейшие системы радиосвязи и управления для истребителя Су-57 и других перспективных моделей. Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
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В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»
Псковская Лента Новостей06:33
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