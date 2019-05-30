Армия и оружие

Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82Политическая Экспертиза 11:44

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что Россия модернизует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82. Головным разработчиком бортового комплекса выступил НПП «Полет». По словам Криворучко, предприятие уже закончило опытно-конструкторские работы по модернизации военных машин.
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В США показали самолет «Судного дня» изнутри

Lenta.ru17:42

Как Россия обновит самолеты «Судного дня»

Газета.Ru12:23

В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»

Псковская Лента Новостей06:33

Минобороны пообещало модернизировать «самолеты Судного дня»

РБК07:16

На базе вертолета Ми-38 создадут новый воздушный пункт управления

РИА Новости06:28

В Нижнем Новгороде завершается разработка модернизированных воздушных пунктов управления

ТК Звезда08:15

Россия модернизирует «самолеты Судного дня»

Телеканал 360°07:42
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Футбол

Семь игроков «Зенита» назвали Дзюбу лучшим футболистом чемпионата

Обновлено в 18:07
Происшествия

В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Кино

Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Музыка

У астраханского театра протекла крыша во время концерта Пелагеи

Обновлено в 01:56
Здоровье

Ученые назвали сокращающие жизнь продукты

Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 12:06
Политика

Bloomberg: Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач

Обновлено в 17:57
Теннис

Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над швейцарцем Генри Лааксоненом в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»

На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
Обновлено в 13:37
Политика

Вашингтон призвал союзников отказаться от использования техники Huawei

Представитель США пообещал, что Вашингтон намерен содействовать альтернативам создания альтернативных Huawei телекоммуникационных сетей пятого поколения в США, Канаде и странах-союзниках.
Обновлено в 17:58
Космос

Вулканы на Плутоне извергают воду

Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Энергетика

Запасы нефти в США за неделю снизились на 300 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 24 мая, сократились на 300 тыс. баррелей — до 476,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Обновлено в 11:32
Музыка

Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве

Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.
Обновлено в 17:13
Экономика

Силуанов: прогноз по росту ВВП сохраняется на уровне 1,3%

Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту экономики в стране сохраняется на уровне 1,3%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Здоровье

Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Здоровье

В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция

Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Технологии

В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей

Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Авто

Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»

Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Хоккей

CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева

Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Происшествия

В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке

"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:59
Наука

Назван опасный для сердца напиток

Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Политика

Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Политика

Пентагон запретил сотрудничество с Россией при космических запусках

Обновлено в 10:54
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года

Роскомнадзор потребовал удалить страницу "Викитеки" с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" 1903 года.
Обновлено в 14:21
Экономика

Суд арестовал имущество братьев Ананьевых

Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Футбол

Александр Ерохин рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции. Она принадлежит чемпиону мира-2019

Футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своей колекции игровых футболок.
Обновлено в 18:26
Кино

Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности

Обновлено в 05:35
Политика

Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат

Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Общество

Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами

Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Кино

Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились

Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00
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