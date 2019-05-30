Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82Политическая Экспертиза 11:44
Заместитель министра обороны Алексей Криворучко заявил, что Россия модернизует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82. Головным разработчиком бортового комплекса выступил НПП «Полет». По словам Криворучко, предприятие уже закончило опытно-конструкторские работы по модернизации военных машин.
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В России завершена разработка модернизированного «самолета судного дня»
Псковская Лента Новостей06:33
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Происшествия
В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:44
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Кино
Сын Рамзана Кадырова снялся в турецком сериале
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам снялся в турецком сериале «Воскресший Эртугрул», сообщил глава администрации Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.
Обновлено в 07:38
Здоровье
Ученые назвали сокращающие жизнь продукты
Пища с высокой степенью обработки сокращает жизнь, способствуя развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
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Джокович вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над швейцарцем Генри Лааксоненом в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», который проходит в Париже.
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Шоу-бизнес
Победившая на «Голосе» дочь Алсу стала сенсацией «Детской Новой волны»
На сцену "Детской Новой волны" Микелла Абрамова вышла со своим ровесником и большим другом – вторым победителем "Голоса" 11-летним Ержаном Максимом из казахского города Уральск.
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Политика
Вашингтон призвал союзников отказаться от использования техники Huawei
Представитель США пообещал, что Вашингтон намерен содействовать альтернативам создания альтернативных Huawei телекоммуникационных сетей пятого поколения в США, Канаде и странах-союзниках.
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Вулканы на Плутоне извергают воду
Исследователи считают, что это указывает на недавнюю тектоническую активность и говорит о том, что под коркой льда планеты существует вода.
Обновлено в 08:01
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 300 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 24 мая, сократились на 300 тыс. баррелей — до 476,5 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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Музыка
Bon Jovi впервые за 30 лет выступит в Москве
Американская рок-группа Bon Jovi в пятницу даст первый за 30 лет концерт в Москве.
Обновлено в 17:13
Экономика
Силуанов: прогноз по росту ВВП сохраняется на уровне 1,3%
Первый вице-премьер, глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что прогноз по росту экономики в стране сохраняется на уровне 1,3%, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено в 02:53
Здоровье
Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.
Обновлено в 01:01
Здоровье
В Елизаветинском хосписе пройдет благотворительная акция
Благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей, пройдет в Елизаветинском хосписе в Истре.
Обновлено в 13:08
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34
Авто
Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах»
Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.
Обновлено в 09:04
Хоккей
CМИ: «Торонто» может обменять хоккеиста Зайцева
Как сообщает журналист Эллиотт Фридман, «Торонто» изучает варианты обмена российского защитника Никиты Зайцева.
Обновлено в 16:45
Происшествия
В Италии мужчина пытался ограбить кафе при помощи леденца на палочке
"Удивленная странным запугиванием, женщина на секунду впала в замешательство, но вскоре после этого заметила, что на конце палочки знаменитого леденца была большая игла", - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:59
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Политика
Песков заявил, что в Кремле знают о падении доходов россиян
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле внимательно наблюдают за падением доходов жителей России и трезво оценивают сложившуюся ситуацию.
Обновлено в 08:41
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить страницу «Викитеки» с текстом «Протоколов собраний Сионских мудрецов» 1903 года
Роскомнадзор потребовал удалить страницу "Викитеки" с текстом "Протоколов собраний Сионских мудрецов" 1903 года.
Обновлено в 14:21
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Футбол
Александр Ерохин рассказал о самой ценной футболке в своей коллекции. Она принадлежит чемпиону мира-2019
Футболист «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал о своей колекции игровых футболок.
Обновлено в 18:26
Кино
Сериал «Чернобыль» обогнал «Игру престолов» по популярности
Обновлено в 05:35
Политика
Партия Зеленского намерена включить США в нормандский формат
Партия «Слуга народа», от которой участвовал в президентских выборах Владимир Зеленский, хочет включить США и Великобританию в нормандский формат (Россия, Франция, Германия и Украина) переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:21
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено в 15:05
Кино
Съемки «Ведьмака» от Netflix уже закончились
Несколько часов назад шоураннер сериала Лорен Шмидт Хиссрич объявила в своем твиттере, что съемки первого сезона наконец-то завершились.
Обновлено в 12:00