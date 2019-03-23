Спорт
Россия лишилась третьей квоты в мужском катании на ЧМ-2020Sportbox.RU 08:48
Сборная России по итогам чемпионата мира в Сайтаме потеряла третью квоту в мужском одиночном катании. Это произошло после того, как сумма мест двух лучших российских фигуристов — Михаила Коляды и Андрея Лазукина — превысила 13.
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