Спорт

Россия лишилась третьей квоты в мужском катании на ЧМ-2020Sportbox.RU 08:48

Сборная России по итогам чемпионата мира в Сайтаме потеряла третью квоту в мужском одиночном катании. Это произошло после того, как сумма мест двух лучших российских фигуристов — Михаила Коляды и Андрея Лазукина — превысила 13.
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Российский фигурист
Российский фигурист, выступающий в одиночном катании. Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командном соревновании. Бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, серебряный призёр мирового командного чемпионата, бронзовый призёр финала Гран-при, двукратный чемпион и вице-чемпион России, чемпион России среди юниоров. Заслуженный мастер спорта России.
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