Политика

Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил МюллерГазета.Ru 10:06

Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе. Его спросили о том, хотела ли Москва получить некую выгоду от избрания на пост президента страны одного из кандидатов на выборах в 2016 году. Мюллер положительно ответил на этот вопрос.
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