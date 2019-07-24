Политика
Россия хотела получить выгоду от избрания Трампа, заявил МюллерГазета.Ru 10:06
Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе. Его спросили о том, хотела ли Москва получить некую выгоду от избрания на пост президента страны одного из кандидатов на выборах в 2016 году. Мюллер положительно ответил на этот вопрос.
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Новый фигурант дела об убийстве спецназовца ГРУ арестован в Армении
В Армении арестовали находившегося в международном розыске фигуранта уголовного дела об убийстве в драке бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 06:36
Политика
Советник Зеленского отверг возможность разменять Крым на Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский никогда не пойдет на уступки в вопросе Крыма в обмен на урегулирование ситуации в Донбассе, заявил советник главы государства по политическим вопросам Никита Потураев.
Обновлено в 05:22
Политика
Борис Джонсон вступит в должность премьер-министра Великобритании
Британский евроскептик Борис Джонсон в среду официально вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства, сменив на этом посту Терезу Мэй, которая возглавляла правительство с 13 июля 2016 года.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Политика
Поклонская перейдет в комитет Госдумы по международным делам
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что завершает работу в комитете ГД по безопасности и противодействию коррупции и переходит в комитет по международным делам, в котором хотела работать еще с 2016 года.
Обновлено в 11:00
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Экономика
В США оштрафовали Facebook на $5 млрд
Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Анастасия Винокур объяснила причины расставания с мужем
Балерина Анастасия Винокур заявила, что причиной ее развода с продюсером Григорием Матвеевичевым послужило то, что в их семье никто не хотел идти на уступки.
Обновлено в 01:39
Общество
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании
24 июля в Москве начался прием заявок на участие в электронном голосовании на выборах городской думы.
Обновлено в 09:55
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено 22 июля в 13:41
Политика
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками
Депутаты нижней палаты парламента в третьем чтении приняли закон, разрешающий использование во время охоты луков со стрелами.
Обновлено в 09:11
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Депутаты Госдумы, как и ожидалось, одобрили в третьем чтении отмену льготной ставки НДС для пальмового масла.
Обновлено в 06:40
Политика
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском", сообщают украинские СМИ.
Обновлено в 10:29
Политика
Денисова заявила о договорённостях по возвращению украинских моряков
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договорённости по возвращению задержанных за нарушение российской границы украинских моряков уже достигнуты.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Военный «Урал» с людьми опрокинулся в Дагестане
В Дагестане перевернулся военный "Урал". По словам источника, авария случилась возле села Калиновка Тарумовского района.
Обновлено в 09:11
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Экономика
Госдума запретила выдавать микрозаймы под залог жилья
Государственная дума приняла поправки к законам, запрещающие выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Родственники Сергея Доренко развеяли его прах на горе Митридат в Керчи - родном городе журналиста.
Обновлено в 07:11
Недвижимость
Цены на однокомнатные квартиры в Москве установили абсолютный рекорд
По итогам июня 2019-го средняя стоимость «однушек» в столичных новостройках эконом- и комфорткласса составила 7,25 миллиона рублей, говорится в материалах компании «Метриум», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Обновлено в 05:33
Футбол
Карпина и ФК «Ростов» оштрафовали после матча со «Спартаком»
Футбольный клуб «Ростов» и главный тренер Валерий Карпин были оштрафованы за нарушения во время матча со «Спартаком», сообщает Российский футбольный союз.
Обновлено в 03:20
Единоборства
Умер российский боксер Максим Дадашев
В США в результате полученных в ходе поединка травм в возрасте 28 лет умер российский боксер Максим Дадашев, сообщили представители команды спортсмена.
Обновлено вчера в 11:14
Космос
Ученые объяснили трансформацию метеоритов в атмосфере
Ученые выяснили, какие трансформации переживают метеориты после вхождения в атмосферу Земли.
Обновлено в 00:14
Экономика
Россияне начали экономить на стиральном порошке
Россияне стали экономить на стиральных порошках.
Обновлено в 07:37
Политика
Советник Эрдогана опроверг сообщения о смерти турецкого лидера
Советник президента Турции, лидера правящей Партии справедливости и развития Ясин Актай заявил, что данные о смерти Реджепа Тайипа Эрдогана не соответствуют действительности.
Обновлено в 09:31
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Следователи возбудили уголовное дело по факту несанкционированного митинга независимых кандидатов в Мосгордуму по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
Обновлено в 06:13
Футбол
Бывший судья Ходырев занял пост замначальника команды в «Спартаке»
Бывший российский арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в московском футбольном клубе «Спартак» в должности заместителя начальника команды.
Обновлено в 09:14
Происшествия
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде
Обновлено в 09:48