Торгпредство РФ в Бельгии хотело бы продвигать поставки некоторых видов российской автотехники в африканские страны, где есть интерес к покупке наших полноприводных автомобилей, предназначенных для сложных дорожных условий - к примеру, к "Камазам", рассказал в интервью РИА Новости торговый представитель РФ в Бельгии Анатолий Горшков.

Россия хочет продвигать поставки автотехники в Африку через Бельгию

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