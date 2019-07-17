Здоровье
Россия катастрофически теряет население, заявила ГоликоваРИА Новости 18:05
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный". По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек.
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Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.ТАСС10:41
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