Здоровье

Россия катастрофически теряет население, заявила ГоликоваРИА Новости 18:05

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население. Такое мнение она высказала на совещании с членами медицинского кластера СЗФО "Западный". По ее словам, за четыре месяца естественная убыль населения в стране составила около 149 тысяч человек.
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Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население

Естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тыс. человек, Россия катастрофически теряет население.
ТАСС10:41

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Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова

РИА Новости18:05

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Коммерсантъ11:52

Голикова считает убыль населения России катастрофической

News.ru11:00

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вести.Ru10:51

Голикова заявила, что Россия «катастрофически» теряет население

RT на русском12:00
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Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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