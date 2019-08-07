Финансы

Россия избавляется от валютных резервов в пользу золотаREGNUM 11:34

Примечательно, что в течение месяца — с 1 июля по 1 августа 2019 года — Россия сократила объём валютных резервов с 418,086 в июле до 417,874 млрд долларов. Прирост же резервов произошёл за счёт золота — с 100,278 до 101,923 млрд долларов.
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Россия избавляется от валютных резервов в пользу золота

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Международные резервы РФ выросли в июле на 1,4 млрд долларов после роста на 23,1 млрд в июне

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