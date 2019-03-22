Армия и оружие
Россия испытала в Сирии новейший Ми-28НММосковский Комсомолец вчера в 06:46
Новейший вертолет ВКС России Ми-28НМ приступил к выполнению боевых задач на территории Сирии. Новый вертолет действовал в составе оперативного звена ВКС при нанесении авиаударов по позициям террористов в районе города аль-Латмина в сирийской провинции Идлиб, сообщает Muraselon.
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Модернизированный вертолет «Ночной охотник» переброшен в Сирию для испытаний
Интерфакс21 марта в 03:20
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