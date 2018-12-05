Российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах.

с чего всё началось

Россия не станет продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э» из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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