с чего всё началось

Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота.

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Политика Лавров обсудил с Могерини судьбу ДРСМД Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини обсудила с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Лукашенко извинился перед Путиным за спор о ценах на газ Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за публичный спор о цене газа, который он начал на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Политика Политика Верховная рада одобрила разрыв Договора о дружбе с Россией Верховная Рада ратифицировала законопроект, который с 1 апреля 2019 года прекращает действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, сообщает УНН.

Политика Политика Медведев назвал пенсионную реформу трудным решением Пенсионные решения для власти были трудными, но без них правительство не смогло бы обеспечить рост доходов пенсионеров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Политика Политика США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (или SSC-8) или модифицировать систему, чтобы ее дальность не нарушала положения ДРСМД, сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

Политика Политика Наместник Почаевской лавры направил письмо Порошенко Наместник Свято-Успенской Почаевской лавры митрополит Владимир в письме к президенту Украины Петру Порошенко заявил, что на монастырь оказывается давление со стороны властей.

Политика Политика КС РФ признал соглашение о границе Чечни и Ингушетии конституционным "Конституционный суд РФ признал соответствующим Конституции РФ соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, а также закрепивший его закон Республики Ингушетия", - следует из материалов Конституционного суда.

Политика Политика Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Венгрия прекратила выдавать паспорта украинцам на территории Закарпатской области.

Политика Политика Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку Главе ВМС Украины Игорю Воронченко лучше уйти в отставку, чем садиться в российскую тюрьму вместо задержанных украинских моряков, считает официальный представитель МИД Мария Захарова.

Политика Политика В Париже заявили об угрозе свершения госпереворота «желтыми жилетами» Встревоженность властей республики вызвана сообщениями правоохранительных органов о распространении угроз убийства и призывов брать с собой оружие со стороны протестующих.

Политика Политика Трамп пожаловался на харассмент Президент США Дональд Трамп назвал харассментом падение своего рейтинга из-за расследования его связей с Россией.

Политика Политика Китай потребовал от Канады освободить задержанного финдиректора Huawei Китай потребовал от Канады немедленно освободить задержанного финансового директора и заместителя председателя совета директоров компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Политика Политика Патриарх Кирилл обвинил Порошенко в нарушении конституции Вмешательство в дела церкви на Украине со стороны президента Петра Порошенко противоречат конституции страны и не соотносятся с его словами о стремлении к европейским ценностям.