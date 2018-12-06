Политика

Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Ведомости
12:14

Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомости12:14
Николас Мадуро
Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикАргументы недели 13:53
с чего всё началось
«Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнёрами», — заявил
 Мадуро в видеообращении в своём Twitter.
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