Экономика
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
Россия инвестирует $5 млрд в нефтяную отрасль ВенесуэлыВедомостивчера в 12:14
Россия инвестирует более $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы, более $1 млрд – в производства добывающей отрасли, а также поставит стране 600 000 т зерна, сообщил президент Николас Мадуро по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным.
Ведомостивчера в 12:14
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Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на 5 миллиардов долларов, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнерами. Гарантированы российские инвестиции более чем на 1 миллиард долларов в производства добывающей отрасли, в основном золота.
— Николас Мадуро, венесуэльский политикАргументы недели вчера в 13:53
с чего всё началось
«Подписаны контракты для гарантирования инвестиций более чем на $5 млрд, чтобы увеличить добычу нефти с российскими партнёрами», — заявил Мадуро в видеообращении в своём Twitter.RT на русскомвчера в 11:43
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Мадуро сообщил о многомиллиардных сделках, заключенных во время его визита в РФ
Интерфаксвчера в 13:20
Мадуро рассказал о российских инвестициях $5 млрд в нефтяную отрасль Венесуэлы
RT на русскомвчера в 11:43
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