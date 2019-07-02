Страны ОПЕК сегодня договорились о продлении соглашения по сокращению добычи нефти на девять месяцев с 1 июля 2019 года до 31 марта 2020 года, сообщает ТГ-канал "Energy Today". Завтра решение будут принимать страны, не входящие в ОПЕК, но участвующие в соглашении, в том числе и Россия.

Россия и саудовская Аравия поставили ОПЕК под контроль

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