Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договораВедомости13 января в 14:42
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Ведомости13 января в 14:42
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Мы помним, что президент Путин и премьер Абэ также условились, что эта работа, работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе. Без нагнетания противоречивой, односторонней риторики в публичном пространстве.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТВ Центр вчера в 11:50
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МИД Японии: Москва и Токио серьезно настроены подвести черту под проблемой мирного договора
Комсомольская правдавчера в 22:28
В Москве состоялся первый раунд консультаций по мирному договору с Японией
RT на русскомвчера в 11:13
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