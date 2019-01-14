Политика

Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Ведомости
13 января в 14:42

Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Ведомости13 января в 14:42
Сергей Лавров
Мы помним, что президент Путин и премьер Абэ также условились, что эта работа, работа над мирным договором должна вестись профессионально, без попыток искажать договоренности, которые достигаются на конкретном этапе. Без нагнетания противоречивой, односторонней риторики в публичном пространстве.
— Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской ФедерацииТВ Центр вчера в 11:50

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