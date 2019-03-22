Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход УкраиныРоссийская газета 02:09

с чего всё началось

Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины. Об этом сообщил министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Политика Проверку Росгеологии продлили до середины апреля Проверка Росгеологии продлена до середины апреля, исполняющим обязанности главы ведомства после увольнения Романа Панова назначен его заместитель Сергей Сучков, сообщил в пятницу журналистам министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Армия и оружие ВСУ почти 70 раз нарушили перемирие за неделю, заявили в ДНР Украинские силовики почти 70 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Экономика Медведев потребовал составить список сорвавших сроки ФАИП чиновников Глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал составить список с чиновниками, сорвавшими сроки исполнения федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП).

Происшествия МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.

Политика Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.

Происшествия Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.

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Культура Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой обуздать океан В 2018 году президент РФ Владимир Путин поручил разработать концепцию закона «О культуре».

Происшествия Российские заключенные вскрыли животы гвоздями В знак протеста против беспредела администрации десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями.

Транспорт «Аэрофлот» отменит самые дешевые билеты с багажом Как сообщил РБК источник в «Аэрофлоте», компания проводила статистическое исследование и выяснила, что значительная часть пассажиров, которые приобретали «Эконом бюджет», летают без багажа.

Шоу-бизнес Певица Жасмин купила золотой «Бентли» стоимостью 33,5 млн рублей Несколько лет назад блогеры решили «разобрать» гардероб певицы и обнаружили коллекцию сумок Hermes стоимостью несколько десятков миллионов рублей.

Происшествия При столкновении двух автобусов в Гане погибли десятки человек Два пассажирских автобуса столкнулись на западе Ганы. Об этом сообщило местное издание Mynewsgh.

Общество Штраф за отказ обслуживать инвалидов составит 15-100 тысяч рублей За правонарушение устанавливается административный штраф в размере от 15-30 тысяч рублей для должностных лиц и 50-100 тысяч для юридических лиц.

Происшествия ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.

Происшествия Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.

Культура В Перми пройдет Российская студенческая весна В Перми с 14 по 19 мая пройдет XXVII Всероссийский фестиваль "Российская студенческая весна".

Армия и оружие В США включили российские крейсеры в число самых смертоносных в мире Российские ракетные крейсеры «Петр Великий», «Адмирал Нахимов», «Киров» и «Адмирал Лазарев» (проект «Орлан») являются одними из самых смертоносных кораблей в мире за всю историю военного флота, пишет National Interest.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Политика УПЦ подала в суд на Министерство культуры Украины «В Окружной административный суд города Киева поступил иск от Киевской метрополии Украинской православной церкви к Министерству культуры Украины об отмене приказа об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций», — отметили в суде.

Транспорт Около трети россиян назвали цены на такси завышенными Цены на такси в своих городах считают завышенными 28% россиян.

Футбол Кузяев и Головин не полетят со сборной России на матч с Казахстаном Футболисты сборной России Далер Кузяев и Александр Головин не полетят с командой на матч отборочного турнира Евро-2020 с Казахстаном, информирует пресс-служба команды.